Se acerca la fecha que Litzy y Poncho Cadena tienen contemplada para casarse y, con ello, surge el rumor de que, el chef tiene la preocupación que, para ese momento, no haya conseguido aún terminar con los trámites de su divorcio, por lo que, presuntamente, estaría dispuesto a cumplir con todas las peticiones que su exesposa le solicite.

Desde que dieron a conocer la noticia de su noviazgo, la relación de Litzy y el juez de "MasterChef Celebrity" se ha convertido en una de las predilectas del público.

A lo largo de su relación, han compartido en sus redes, y frente a la prensa, el gran amor que se profieren uno al otro.

En lo que respecta a Litzy, como ella misma ha contado, la llegada del chef a su vida representó romper con la idea de que, tal vez, el amor, no era para ella.

"Encontré el amor, literal, el amor de mi vida, yo no lo podría creer, a veces lo veo y pienso, ´o sea, ¿sí es real?, ¿sí me voy a casar con él?´", dijo la cantante a Isabel Lascurain.

En el caso de Cadena fue distinto, pues él compartió un largo matrimonio con Marcela Molares, la madre de sus dos hijos; Alfonso y Mateo, de 20 y 17 años, respectivamente.

Y aunque, cuando se separaron, el chef y su ex quedaron en buenos términos, la cordialidad que existía entre ellos se vio conflictuada cuando Litzy entró en la vida de Cadena.

Esa fue la versión que "TVNotas" publicó en su momento, de acuerdo con la revista, Marcela habría advertido a su ex que no permitiría que compartiese el patrimonio, que ellos construyeron juntos, con la cantante de pop.

El chef se encargó de negar esos rumores, aseverando que las cosas con Morales se encontraban bien y, pese a los dichos, su buena relación no se fractuaría, debido a que mantener un trato cordial con ella era parte del cuidado y protección hacia sus hijos.

Pese a esa aclaración, los rumores no cesan, pues ahora, la revista de espectáculos afirma que una persona allegada al chef les comunicó que, en recientes días, Cadena viajó a Guadalajara para visitar a sus hijos y resolver, lo antes posible, el trámite de su divorcio.

Según la fuente, aseveró que el chef Poncho estaría dispuesto a ceder todo lo que ha construído con sus restaurantes, si así se lo solicitara su ex, para poder divorciarse y cumplir con la fecha que tiene programada para su boda, el próximo 11 de octubre.

"A mi amigo no le importa perder todo, él le dijo que se lo quedara todo, que no psaba nada, que cambiara las cosas a sólo de ella, quiere estar con la mujer que ama, que es Litzy, por eso, si es necesario dejarle todos sus bienes a su ex, lo hará, con tal de ser feliz, lo único que le importa es su libertad, Poncho está muy enamorado, hace mucho que no lo veía así".

En la actualidad, Cadena es dueño de cuatro restaruantes; Hueso, La Leche, Veneno y Carbón Cabrón.

