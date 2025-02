Adrien Nicholas Brody nació el 14 de abril de 1973 en Jackson Heights, Queens. Hijo de la fotógrafa Sylvia Plachy y el profesor de historia Elliot Brody, descubrió su pasión por la interpretación desde temprana edad. Sus padres lo inscribieron en clases de actuación para alejarlo de malas influencias, y terminó en la escuela de arte Fiorello H. LaGuardia en Nueva York.

Su interpretación en "El Pianista"(2002), dirigida por Roman Polanski, le otorgó el Premio de la Academia al Mejor Actor a los 29 años, convirtiéndolo en el más joven en ganar este galardón. Para interpretar al músico judío Władysław Szpilman, Brody se sumergió por completo en el personaje: perdió 14 kilos, se aisló del mundo y aprendió a tocar el piano.

Lee también: The Brutalist: ambición titánica

Tiene una carrera de más de tres décadas, comenzando con papeles en películas como "King of the Hill" (1993) y "The Thin Red Line" (1998). Protagonizó "The Village" (2004) de M. Night Shyamalan, "King Kong" (2005) de Peter Jackson y "Hollywoodland" (2006), donde encarnó a un detective que investigaba la misteriosa muerte de George Reeves, el Superman de los años 50.

En 2024, apareció en "The Brutalist", un drama dirigido por Brady Corbet, donde interpeta a un sobreviviente del Holocausto que emigra a Estados Unidos. Su actuación le valió un Globo de Oro y un BAFTA, además de su segunda nominación al Óscar en la que se perfila como Mejor Actor.

La gala, que se celebrará el próximo 2 de marzo, rendirá homenaje a lo mejor del cine. "The Brutalist" también está en la competencia por la estatuilla, enfrentándose a "Conclave", "Anora" y "Emilia Pérez".

Tu navegador no soporta este contenido



Lee también: ¿El Oscar a The Brutalist en riesgo por la IA?