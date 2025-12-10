Dos representantes mexicanas estarán en Sundance 2026: una mujer que intenta hacer justicia en el filme "La cazadora" y el mundo Queer en el vaquero mexicano, del documental "Jaripeo".

“La cazadora”, protagonizada por Adriana Paz y basada en hechos reales de 2013 en Ciudad Juárez, forma parte de la World Cinema Dramatic Competition.

Y “Jaripeo”, un documental codirigido durante cuatro años por Efraín Mojica y Rebecca Zweig, verá luz en la sección NEXT.

Lee también Ganadoras de Sundance buscan inspirar a jóvenes

Sundance, a realizarse en enero próximo en Utah, es considerado el festival más importante de cine independiente, donde han sido galardonadas anteriormente cintas como “Sujo” y “CODA”.

“Estamos contento y dándole con todo a la posproducción, para llegar lo mejor posible al festival”, dice Edher Campos, coproductor de “La cazadora”, a EL UNIVERSAL.

“Va a una sección importante de cineastas emergentes y tenemos el honor de ser quien la abre. Lo mejor es que el festival apostó a una película que sigue la conversación de violencia a la mujer, puede parecer un caso local, pero es universal”, apunta.

Gabriela Maire (“Las niñas bien”) es también coproductora.

Por medio de un comunicado oficial, Paz asegura que desde la primera lectura de guion le interesó el personaje.

“Interpretar a una mujer que decide enfrentarse a un sistema que insiste en silenciarla, ha sido uno de los retos más intensos y transformadores de mi carrera”, expresa en el documento.

“La cazadora”, de Zafiro Cinema. se rodó en Ciudad Juárez, Chihuahua, teniendo en su reparto a Teresa Sánchez (“La camarista”), Jennifer Trejo (“Radical”) y el rapero Eme Malafe.

Un mundo poco conocido

En tanto, “Jaripeo” fue una cinta que se sitúa en Penjamillo, Michoacán, en eventos que únicamente se desarrollan en Navidad y Año Nuevo, por lo que se llevó cuatro años de rodaje.

La película escudriña en el jaripeo, una tradición hipermasculina, pero que tiene encuentros Queer ocultos. Noé y José son los dos protagonistas del largometraje.

Nació luego de que Rebecca, la codirectora y Sarah Strunin, la productora, quisieran hacer un documental del evento ranchero.

“Las invité al que se hace en mi pueblo, me platicaron la idea y les dije que sí, pero que me gustaría involucrarlas en la cultura Queer que no se sabe, aunque en la comunidad es un tema abierto”, cuenta Mojica.

“Ahora vamos para allá, aún no tengo ropa para el frío (risas) y queremos que vayan nuestros dos protagonistas, uno no tiene visa y a ver si este anuncio facilita las cosas”, abunda el realizador.

Lee también Robert Redford y el legado que dio vida al Festival de Cine de Sundance