"La casa de los famosos México" llegó a su fin hace unas semanas, pero la polémica que la rodea continúa. Y es que, después de permanecer semanas en silencio, tras su salida del programa, Adrián Marcelo reapareció para hacer fuertes declaraciones sobre dos importantes figuras.

Fue en septiembre pasado cuando el youtuber decidió abandonar el famoso reality show en medio de muchísimas dudas y rumores; sin embargo, a más de un mes de este suceso, decidió romper el silencio en el podcast "Hermanos de leche" que comparte junto con Iván "La Mole".

Si bien, Marcelo aclaró que la decisión sí fue suya, también aseguró que no se arrepentía de nada de lo que sucedió durante la temporada, incluyendo todas las veces que se enfrentó y amenazó a Arath de la Torre, líder del Team Mar. Antes de salir, Marcelo había advertido al conductor de "Hoy" que revelaría varios secretos suyos, incluso le recomendó que no dejara a sus hijos ver el programa; sin embargo, tras abandonar el juego, dejó a muchos pensando en qué es lo que sabía, que puso al también actor tan nervioso.





Adrián Marcelo habla de La Casa de los Famosos. Foto: Captura de video





Durante la plática con "La Mole", Marcelo confesó que se sentía feliz de haber dejado la competencia porque sus contrincantes jugaron mejor que él, pero eso no fue todo, también despejó las dudas del publico al revelar los secretos de De la Torre y que iban más allá que el crédito fiscal que tanto lo enojó:

"Lo del crédito fiscal yo sabía que le iba a doler. Él mismo me daba la información y cuando querías ahondar en ello se volteaba. Venía que le mandaste flores a una vieja que tenía una relación en teatro. Que pediste dos guarros para que te defendieran. Venía mucha mierda, hermano”, dijo.

Incluso, el youtuber también habló sobre el desempeño de Arath frente a la cámara y aseguró que no tiene lo que se necesita para estar al frente del matutino que actualmente conduce: "es un wey que no tiene ni la estructura para estar en un programa de revista, no tiene un criterio".

Adrián Marcelo revive acusaciones contra Odalys Ramírez

Aunque Marcelo habló fuerte sobre el presentador de "Hoy", no fue de la única persona contra la que arremetió, también se lanzó en contra de Odalys Ramírez, conductora de las galas y quien expuso uno de los comentarios más polémicos que hizo el youtuber durante el juego.

Fue durante la eliminación de Gomita que el youtuber se pusó en la mira del público al pronunciar la frase: "una mujer menos que maltratar" frente a sus compañeros. Y horas más tarde, Adrián, quien ya había sido señalado por ejercer violencia de género, tuvo que hacer frente a sus propias palabras ante los cuestionamientos de Odalys.

Aunque en ese entonces el creador de contenido se disculpó por sus palabras y aclaró que todo había sido parte de una broma por las acusaciones en su contra, ahora, culpó a Ramírez de querer lucirse con lo sucedido y recordó uno de los escándalos más fuertes en la vida de la presentadora:

"Sé que la chicharearon, así funciona, pero se quiso lucir. Bueno, si vas a malabarear fueguito, te puedes quemar. Aguas", dijo, para después agregar: "Una señorita con polémicas muy fuertes, ahí están las revistas lo que dicen de ella... es como si yo me creo que Odalys quiso asesinar a su padrastro".

En 2014, la revista TVNotas publicó las supuestas acusaciones que un supuesto enfermero hizo en contra de Odalys hizo en su contra, y contra su madre, y en las que aseguraba que Ramírez intentó quitarle la vida al hombre. Posteriormente, el señor Leopoldo Rodarte las demandó por despojo, abuso de confianza y privación de la libertad.

