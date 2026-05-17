Después de seis años en pantalla, "The boys" se prepara para llegar a su final. La producción de superhéroes de Prime Video cerrará la historia del equipo liderado por Karl Urban, como “Billy Butcher”, y su enfrentamiento contra Antony Starr en el papel de “Homelander”, uno de los villanos más populares de la televisión reciente.

Como parte de la despedida, la serie lanzó el primer adelanto del episodio final, donde por primera vez se muestra el enfrentamiento directo entre Erin Moriarty como “Starlight” y Chace Crawford que interpreta a “The Deep”.

Lee también Taylor Momsen actúa por gusto y canta como terapia

Alerta de spoilers

Tras los acontecimientos del episodio anterior, donde “Homelander” elimina al presidente Callhoun y el equipo intenta una última ofensiva para detenerlo, el avance muestra nuevamente a Karl Urban como “Billy Butcher”, preparándose para el combate final. En las imágenes aparece avanzando rumbo a la Casa Blanca para enfrentarse una vez más a Antony Starr como “Homelander”, mientras el conflicto escala.

El adelanto también marca el regreso de Daveed Diggs como “Oh-Father” y Colby Minifie retomando a “Ashley Barrett”, quien volverá a involucrarse en la lucha. Otro de los momentos destacados es la aparición de Cameron Crovetti interpretando a “Ryan”, hijo de Homelander, personaje que regresará al conflicto mientras el mundo intenta evitar que domine el mundo.

Can't show ya much without spoilin' the whole kit and caboodle. But Wednesday, we're going all the way. No matter the cost. Til the job's fuckin' done. pic.twitter.com/yzbgI6WtdL — THE BOYS (@TheBoysTV) May 17, 2026

Lee también “Mortal Kombat II”, por estrenarse y con nuevos personajes, ¿de quiénes se tratan?

El final de The Boys llegará a cines

Además del estreno en streaming, Cinépolis anunció funciones especiales del episodio final en salas 4DX, donde los seguidores podrán vivir el desenlace con efectos inmersivos. Las proyecciones se realizarán el mismo día del estreno en Prime Video, el próximo 20 de mayo, aunque por ahora no se han revelado detalles sobre la venta de boletos.