Adán Jodorowsky sana con psicomagia

Fue hace casi un año, el 15 de septiembre de 2022, que Cristóbal Jodorowsky falleció. Y aunque su hermano Adán señala que es algo que nunca se supera, gracias al arte de su música y a actividades que Cristóbal realizaba en vida y que Adán aprendió, como talleres para bloqueos creativos, es como el músico y productor ha sabido transitar la vida sin su compañero.

“No es que la música me haga superar que él ya no está, pero por lo menos me distrae un momento. Con los talleres busco ayudar a la gente a que encuentre ese sentimiento que le haga explotar su creatividad, sacarlos de su zona de confort, eso lo fui aprendiendo de mi hermano, y para mí es sanador, es como continuar con ese legado”, dice Adán en entrevista.

Ese mismo proceso que el compositor logra con sus alumnos es el que ha llevado también con los últimos artistas que ha producido, una de ellas es Natalia Lafourcade con su disco De todas las flores, y el más reciente Enrique Bunbury, con el disco que oficializó el regreso a la música del español Greta Garbo, sonidos detrás de los cuales estuvo Adán, aplicando la misma premisa que en sus talleres: sacar al artista de su zona de confort.

“Eso es lo principal, sacarlo de su entorno. Muchas veces la gente piensa que ser productor es poner dinero en un proyecto, pero no, es tomar decisiones de qué se va a usar para grabar, instrumentos, micrófonos, y lo más importante, los músicos.

“Con Natalia fuimos a Francia y depositó su confianza en mí, fue la primera vez que grababa con músicos que no pertenecían a su banda de siempre y llegaron al proyecto guitarristas como Marc Ribot; el resultado ahí está, fruto de esa atmósfera diferente en la que entró Natalia”, subraya Adán.

Entre otras decisiones, Adán graba con instrumentos de los años 70, con bulbos, pero una de las cosas más importantes que él mismo considera, es que graba con todos los músicos juntos en el estudio y no las partes de una canción por separado, procurando además grabar todo en la primera toma, donde hay más espontaneidad.

Todas estas son acciones que asegura ha trasladado de los talleres que da de bloqueos creativos, para explotar más la sensibilidad de interpretación de los artistas.

“Es importante que graben todos juntos porque es crear una atmósfera, una convivencia que si graban individualmente no existiría, es ahí donde surge otro sonido, un sonido fresco, además de las primeras veces”, destaca.

“Con Natalia todo fue una primera vez, primera vez grabando fuera de México, con músicos que no eran mexicanos, grabando en cinta, grabando conmigo, y grabando en las primeras tomas. Hay algo que tienen las primeras tomas que no tienen las demás, y así surge un nuevo sonido”, describe.

Con Bunbury fue similar, pasó de producir sus propios discos a entregarlos a Adán para que decidiera de qué manera grabarlos.

Pero después de 10 años produciendo, desde el disco Solstis de 2012, que produjo para León Larregui, hasta Greta Garbo de Bunbury, Adán sentía que debía tomarse un respiro, así que pasó de grabar a grandes músicos a ayudar a decenas de personas con algo que el mismo llama psicomagia.

“Se llama psicocreatividad, donde hay actos liberadores, actos de psicomagia. Tarot, árbol genealógico... estoy descubriendo una nueva rama y explorando eso; creando catarsis con la gente”.

Jodorowsky explica que el público de sus clases varía de 60 hasta 100 personas.

“Son clases muy grandes, y lo estoy disfrutando mucho. Me hacía falta un nuevo aire, acá es más dirigido a algo terapéutico, de dónde claro también puede nacer el arte, es el legado espiritual que me ha dejado mi familia, sobre todo por mi hermano Cristóbal, que era el profesor de estos talleres”.

Sanar con su propio disco

Adán decidió condensar todos esos aprendizajes y enseñanzas en un disco propio, The fool (El loco), lanzado este año, nombrado así por una carta del tarot, baraja que se utiliza para interpretar sucesos presentes, pasados o futuros, y que son parte de las enseñanzas que Adán da en los talleres.

“El loco es alguien que va, que explora la vida y este disco es eso: es el inicio de mi propia búsqueda, no podía iniciarla antes porque entrar en la alquimia antes de los 40 años te puede volver loco. La alquimia es eso, buscar nuestro tesoro interior”, remarca el compositor.

The fool, que fue grabado en México, Francia y EU, incluye tres canciones en lengua inglesa y predominan además sonidos de los 60 y 70, como los sintetizadores.

Unas de las canciones a destacar son “Agradecido”, donde dice adiós a los tormentos (como la también muerte de su madre Valérie Trumblay, quien al igual que su hermano Cristóbal era actriz); y “Alejandro”, una canción que dedica a su padre Alejandro Jodorowsky, tarotista, cineasta y escritor, quien precisamente diseñó y practicó la psicomagia, un sistema para curar traumas y bloqueos.

Con The fool Adán irá el 21 de septiembre a Guadalajara y el 13 de octubre estará en Puebla.