Wendy Guevara habla sobre Karla Sofía Gascón, quien pone en duda que la influencer sea una mujer trans

Una cosa que Wendy Guevara y Karla Sofía Gascón tienen en común es que ninguna de las dos quiere ser comparada con otra mujer transexual, sin embargo, sus nombres comenzaron a asociarse luego de que ambas participaran en reality shows de renombre, y aunque la actriz española destacó que no tenía ningún problema personal con la influencer, también sugirió que había sido convocada a participar en "La casa de los famosos México" como una estrategia de Televisa para empatizar con la comunidad LGBTIQ+ y, ahora, es la creadora de contenido quien habla sobre la postura de la exparticipante de "MasterChef Celebrity".

A poco de que se cumpla un mes de que "La casa de los famosos" terminara sus emisiones, la polémica que tuvo lugar justo a la mañana siguiente que se diera a conocer que Wendy Guevara, con 18 millones de votos acumulados, se había convertido en la ganadora del programa, sigue dando de qué hablar. Nos referimos a las declaraciones que Karla Sofía hizo a través de sus redes sociales, luego de que internautas la asociaran con Wendy, sin que se conocieran o tuvieran ningún tipo de vínculo personal o profesional, por lo que la actriz pidió que no se le relacionara con ella.

Pero, además de hacer esta petición a las usuarias y usuarios, Gascón también expuso su postura frente a comentarios en los que Guevara ha asegurado que su concepción de la transexualidad no empata por completo con lo que piensas otras mujeres transexuales pues, abiertamente, ha expresado que hay momentos que se siente como un hombre con senos de mujer, comentario que no fue bien visto por Karla Sofía, una acérrima defensora de la su ideología.

De hecho, Karla Sofía recurrió a sus redes sociales hace tres días para tocar el tema, pues si bien señaló que no critica a Wendy, lo que sí pone en tela de juicio es la postura de la opinión pública ha tomado al salir en defensa de la influencer cuando, de acuerdo a las palabras de la actriz, ha sido la propia Guevara la que ha expresado que no se identifica como una mujer trans, lo que le parecía entendible pues eso no la excluía de ser "un individuo representativo de la comunidad LGBT", sin embargo, no entendía por qué las personas se molestaban cuando ella resaltaba este hecho.

Aquí un fragmento de su mensaje:

"Una mujer trans es una mujer que transicionó, no es ni un señor con tet*s (...) Las mujeres trans son mujeres", puntualizó con letras mayúsculas, "por lo tanto, y reconocido por la propia afectada (refiriéndose a Wendy) , es mentira que una mujer trans haya ganado ese concurso ("LCDLFM"), decir que las mujeres trans son ´hombres con ch*ch*s´, aparte de gran desconocimiento y transfobia, fomenta la exclusión social, pocos discursos son tan peligrosos y dañinos para el respeto hacia las personas trans, más aún si surgen de la misma comunidad", destacó en la publicación.

Fue así que, en la conferencia de prensa que ofreció ayer la influencer, la reportera Karla Oterga, del programa "De primera mano", fue la que le preguntó a Wendy si sabía lo que Karla Sofía había comentado y qué opinaba acerca de su postura, pero Guevara no sólo no supo qué había dicho de ella, sino que aseguró que no sabía quién era la actriz, por lo que pidió a las y los presentes si le podían mostrar una fotografía porque, probablemente, de esa manera la identificaría.

Luego de que la reportera le hablara de lo que Gascón expuso en sus redes sociales, Wendy indicó que le parecía injusto que su postura acerca de su identidad sexual fuera cuestionada cuando no coincidía con la forma de pensar de otras mujeres transexual, sobre todo, cuando considera que ella no falta al respeto a otras chicas trans por como son y dirigen su vida.

"Hay muchas chicas trans, dentro de la comunidad, porque yo y otras chicas trans no pensamos igual que ellas", expuso.

"Cada cabeza somos un mundo, yo tengo que respetar lo que se sienta la chica que está a lado mío y lo que se define: ´-Perfecto, te lo aplaudo´, pero también respeta lo que yo siento y lo que yo quiero, a mí no me gusta que me encasillen y que me pongan etiquetas (...) algunas chicas dicen: ´-Por la culpa de Wendy nos ven a todas como...´, por la culpa de nada, mi amor. Cada quien nos damos a respetar y nos damos ese respeto como queremos", destacó.

Además, deseo que a Karla Sofía le vaya bien, refrendando que no la conocía:

"Que le vaya bien a la chica, no la conozco, no tengo el gusto de conocerla, ojalá que un día me la encuentre y me platique lo que siente para yo ignorarla porque yo estoy enfocada en mí y no en otras cosas, no soy un ejemplo soy un reflejo de lo que le pasa a muchas chicas de la comunidad, no tengo porque yo ser transexual y pensar igual que todas las trans", dijo.



