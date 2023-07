Acusan a participantes de "LCDLFM" de hacer "gaslight" en contra de Nicola

Desde que comenzó "La casa de los famosos México", Nicola Porcella se mostró como uno de los participantes más neutrales entre las rivalidades de sus compañeras y compañeros, pese a pertenecen al denominado "team infierno", lo que generó que se ganara la simpatía de todas y todos dentro de la casa, sin embargo, dicha imparcialidad comienza a jugarle en contra pues, ahora que se ha dejado entrever el gran apoyo con el que cuenta, en redes sociales aseguran que su propio equipo está manipulándolo psicológicamente para dejarlo mal parado con sus seguidores.

De acuerdo al portal especializado "Medical News Today", el "gaslight" o "gaslighting" es una forma de abuso psicológico, el cual, puede ser ejecutado por una o un grupo de personas, en búsqueda de que otro individuo se cuestione acerca de la estabilidad de su propia cordura, sus recuerdos o la percepción que tiene de la realidad, generando confusión, ansiedad e inseguridad en sí mismo. De este actuar están siendo acusadas y acusados los competidores de "LCDLFM" que, desde que Nicola fue nominado, han cambiado su forma de tratar y comportarse con el peruano.

El reality, que comenzó a ser emitido a inicios de junio, se encuentra en su séptima semana de emisiones, luego de lograr una larga racha en al que ningún integrante del "team infierno" lograba ser expulsado, misma que acabó cuando, la semana pasada, la actriz Bárbara Torres abandonó la casa y, así como pasó hace ocho días, ahora son tres participantes de este equipo que vuelven a encuentrarse en peligro de ser eliminados; nos referimos a Apio Quijano, Nicola Porcella y Sergio Mayer.

Si bien esta sería una de tantas semanas en que el "Tata Mayer" está en riesgo, también se trata de la primera vez que la estadía de Nicola y Apio dentro de la casa corre peligro, hecho por el que cada uno de ellos ha reaccionado de forma distinta a su nominación. De los dos, el integrante de Kabah es el que se ha mostrado más sereno ante la resolución que se dará a conocer esta noche, mientras que el deportista ha vivido días llenos de incertidumbre, partiendo de que, luego de confiar a Wendy Guevara y a Quijano, un episodio non grato que vivió en su natal Perú, comenzó a preocuparse de que sus compañeros lo juzgaran mal.

De acuerdo con lo que el propio Porcella ha contado ante las cámaras del reality, y lo que se puede encontrar en los buscadores de internet, hace unos años, cuando estaba construyendo una carrera en su país, participando en programas de destreza física y deportes, y al poco tiempo se dio a conocer públicamente un audio de una expareja suya, la cual lo acusaba de haberla maltratado física y psicólogicamente dentro de la relación, y aunque se ha escuchado al famoso asumir su responsabilidad y reconocer la equivocación que cometió, se sintió preocupado después de que -al relatar su historia- Wendy le reprochara un acercamiento que tuvo hacía ella.

Para Nicola, la negativa de Wendy derivó de lo que le había contado, por lo que comenzó a temer que su amiga creyera que podría ser un hombre violento con ella, mientras que Guevara aseguró que su reproche era jugando, como suele hacerlo desde que se conocen.

Fue entonces que en Nicola se sembró un sentir angustioso, no sólo por la reacción de Wendy, sino porque se percató que a lo largo de la semana, sus compañeros del "team infierno" comenzaron a especular de la probabilidad que Jorge Losa, líder de la casa e integrante del "team cielo", salvara a Nicola y no a Mariana "Barby" Juárez, que es su compañera de equipo, debido a que ambos han demostrado tener una muy buena relación dentro de la casa, pese a no formar parte del mismo equipo, lo que habría disgustado a Wendy, Apio, Emilio, Poncho y Sergio que insinuaron que el peruano les había jugado traición, aunque no había sido así.

Por ello, el viernes, mientras el "team infierno" dormía previamente a la gala de esa noche, Nicola -sin poder conciliar el sueño- confió a Barby la forma en que se sentía, por lo que ella le aconsejó que hablase con sus compañeros y que, además, confiara en el público que era el único que podía ver lo que sucedía 24/7 dentro de la casa, sin embargo, las tensiones aumentaron cuando los integrantes de su equipo despertaron y empezaron a hablar de Porcella, quien decidió asilarse por la presión que comenzó a experimentar.

Después de su rato de que su equipo deliberara el comportamiento de Nicola, llegaron a la conclusión de que, a sólo tres días de seguir compitiendo como equipo, no valía la pena estar discutiendo entre ellos, por lo que hablaron con el peruano para arreglar los malentendidos, lo que le otorgó de un falso alivio al deportista, ya que durante la gala, pudieron escucharse comentarios donde sus compañeros le indicaban que había sido él quien había imaginado que habían hablado de él a sus espaldas, aunque realmente sí había sucedido, lo que desató la ira en redes sociales, donde han mostrado gran simpatía y apoyo por Porcella.

Por ello, en los últimos días se han podido leer peticiones de las y los seguidores de Nicola de no dividir votos y, en cambio, dirigirlos todos al peruano, debido a que Mayer -uno de los nominados- ha sido el principal orquestador de hacer "gasligthing" y tratar de desprestigiar las buenas intenciones del deportista, apoyado por las y los otros integrantes del "team infierno" el que -aseguran- comienza a preocuparse por el gran apoyo con el que cuenta del público que, en los últimos días, no ha dejado de gritar fuera de la casa que están del lado de Nicola, pues ya hasta mariachi le llevaron y sólo Jorge Losa mostró gustó de que su compañero recibiera dicho gesto.

