Acusan a Ana Ferro de abandonar a su suerte a Fernando del Solar en sus últimos días

El pasado 30 de junio se cumplió un año de que Fernando del Solar perdió la vida, por lo que su representante, Aaron Olvera, organizó una misa para que sus amistades conmemoraran la memoria del conductor y, aunque su viuda Ana Ferro no se presentó, sí fue un nombre que salió a relucir entre las personas cercanas del presentador de TV, pues tanto su mánager como una extrabajadora de del Solar coincidieron en expresar que no cuidó a su pareja y, en cambio, lo dejó solo cuando más lo necesitaba.

Exmánager de Fernando del Solar piensa que Ana Ferro ha actuado de forma incongruente

Ayer se llevó a cabo una misa en recuerdo de Fernando del Solar, quien murió hace poco más de un año, luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer. Esta fue convocada por Aaron Olvera, quien trabajó con el conductor en la última etapa de su vida, encargándose de programar las fechas y las conferencias que daba pero, además de trabajar juntos, el representante de Fernando contó a medios de comunicación que sostuvo una estrecha amistad con él.

Olvera, quien sigue lamentando la partida de su amigo, dijo que recuerda a del Solar como una persona que, hasta el final, se mantuvo positivo, con buena actitud, disfrutando de su profesión y de la compañía de las personas con las que trabajaba: "Él siempre con mucha alegría en su persona", destacó.

Y aunque confesó que no tiene ningún tipo de comunicación con Ingrid Coronado, se expresó muy bien de la expareja del conductor, al asegurar que si sus hijos han podido sobreponerse a la muerte de su padre es por el arropo que la locutora ha tenido con los jóvenes. De la que no se expresó de forma positiva fue de Ana Ferro que, aunque prefirió no acusarla directamente, dejó entrever el disgusto que le producía que peleara por quedarse con el departamento que pertenecía a del Solar y Coranado y que, por ende, ahora debía pasar a manos de sus hijos; Paolo y Luciano.

Dentro de su hermetismo, Olvera dijo que las acciones que Ferro ha tenido, con respeto a la herencia del conductor, eran "incongruentes": "Es un poco incongruente el lado que está peleando la señora Martínez (Ana Ferro), porque eso es 100 por ciento de Fernando y de la señora Coronado y, por supuesto, de los niños".

Y aunque consideró que a él no le competía indicar si Ferro se aprovechó o no de del Solar y su condición de salud, dijo que la verdad siempre salía a la luz, por lo que -a 12 meses de la muerte del conductor- el público comenzaba a vislumbrar que Coronado no actuó mal, sino en favor del bienestar de sus hijos, mientras que de Ana estimó que no tuvo una actitud "proactiva" durante los últimos momentos de Fernando, pues dijo que fue él y otros amigos quienes estuvieron en el hospital, pues ella no se había hecho presente.

Extrabajadora de Fernando del Solar dice que Ana Ferro es mala persona

Una extrabajadora del conductor, llamada María de los Ángeles (sólo dio a conocer su nombre de pila), quien acudió a la misa organizada por Olvera, dijo a "Ventaneando" que Ferro trataba muy mal al personal que trabajaba en la casa de del Solar, pese a que llevaban muchos años trabajando para él, lo que las y los había convertido en personas de su confianza. "Todo cambió cuando llegó esa señora, todo lo que ella decía se tenía que hacer. En una ocasión, ella me ordenó varias cosas y yo le dije que no, que a quien a mí me había contratado había sido don Fer y me dijo que no, que ahora era ella la dueña de la casa, que tenía que hacer lo que ella decía", expuso.

Pero, de acuerdo con las palabras de María de los Ángeles, Ana Ferro no sólo la trababa mal a ella y al resto del personal, sino que también tuvo un mal trato para con los hijos de Fernando, pues recordó que, cuando los pequeños lo visitaban, ella ponía estrictas reglas que, de no seguirlas al pie de la letra, tomaba la decisión de restringirlos o castigarlos sin darles de comer.

"En una ocasión, en Cuernavaca, los niños no subieron exacto a las tres a comer, y le dije que yo bajaba por los niños y me dijo que no, que tenían una hora y que si no subían ya no había comida y no los tenía por qué atender", expuso.

Ante este actuar, María de los Ángeles le pidió a Luciano que le proporcionara el número de Ingirid para que le pudiera contar lo que estaba aconteciendo en la casa del padre de sus hijos; "había veces que ni los dejaba ver la televisión, les prohibía subir a la recámara de don Fer y yo sí me molestaba y le decía: ´-Don Fer, pero ¿pro qué si es casa de los niños y de usted?´ y me dijo ´-No, si Ana da una orden...´ cambió desde que esa señora llegó", puntualizó.

Entre sus declaraciones, coincidió con lo dicho con Olvera, al asegurar que Ferro no se encargaba de llevar al médico a el conductor, pese a que se encontraba en un estado cada vez más deteriorado: "En dos ocasiones que don Fer se puso muy malo le pregunté si no lo iba a llegar a doctor (dijo) que no, que ahorita se iba a poner bien".

Por todo esto, la extrabajadora del conductor describió a Ana como "una mala persona".

