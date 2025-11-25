Más Información

Hace unos días, en redes sociales volvió a viralizarse una escena de “La fea más bella” donde se menciona el nombre de , quien en aquel entonces tenía apenas 6 años. En la historia, la actriz Tanya Vázquez interpretó a un personaje con ese nombre, aunque no guarda ningún tipo de relación con la actual reina de Miss Universo 2025 y fue creado exclusivamente para la televisión.

Aprovechando la conversación que surgió entre los fans del certamen y los seguidores de la telenovela, Tanya decidió sumarse a la tendencia después de que el público confundiera por error el nombre de su personaje con el de la modelo mexicana.

@martintiscarenx LFMB >>> YSBLF #fatimabosch #lafeamasbella #angelicavale #mexico #missuniverso ♬ sonido original - martintiscarenx

Desde su cuenta de Instagram, la actriz comentó que le pareció sorprendente ver que ambas coincidieran en nombre y que internautas relacionaran su papel con la recién coronada reina universal.

“Qué curioso es el universo. Hace años interpreté a Fátima Bosch en ‘La Fea Más Bella’, un personaje lleno de chispa, humor y momentos inolvidables. Y hoy Miss Universe la tenemos en la vida real”, escribió Tanya Vázquez.

Además, agradeció a sus seguidores por recordarla a más de 18 años de la emisión del melodrama protagonizado por Angélica Vale y Jaime Camil, y expresó su alegría por las coincidencias que la llevaron nuevamente a la conversación pública y especialmente hacía la reina de belleza mexicana.

"Coincidencias que me sacan una sonrisa y me recuerdan que cada personaje deja huellas inesperadas. Fátima Bosch vivió en la ficción, pero sigue apareciendo en la vida real mágicamente @fatimaboschfdx”, concluyó en su mensaje".

La actriz Tanya Vázquez agradeció a los fans por su apoyo al persona de Fátima Bosch. Foto: @tanyavazquezp (Captura de pantalla)
La actriz Tanya Vázquez agradeció a los fans por su apoyo al persona de Fátima Bosch. Foto: @tanyavazquezp (Captura de pantalla)

Mientras tanto, , tras su coronación como Miss Universo 2025, ya inició sus primeras actividades como embajadora del empoderamiento femenino. Como parte de sus compromisos oficiales realizará una gira de medios, asistirá a eventos de patrocinadores y comenzará a trabajar en los proyectos sociales que desarrollará durante su reinado.

