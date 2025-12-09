Más Información

El actor mexicano de series como "Dice el dicho": relató su experiencia luego de quedar atrapado en Japón tras el terremoto de magnitud 7.6 que sacudió al país el pasado lunes y que activó una alerta de tsunami. A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió cómo vivió la situación de primera mano.

En sus historias, Valdivieso explicó que al momento del sismo se encontraba de vacaciones y no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo debido a la barrera del idioma.

“Está pasando lo que pensé que no… hay un anuncio en la tele de que va a haber un tsunami aquí en Japón, que evacuemos, y no sé qué hacer. Lo peor es que no entiendo nada de lo que dice”, expresó el actor en uno de sus videos.

A lo largo del día, el intérprete mantuvo informados a sus seguidores sobre su situación y reconoció sentirse nervioso ante la incertidumbre. “Estoy nervioso. Lo peor es que está en todos los canales”, comentó.

Tras superar el momento de tensión, el actor, compartió nuevas historias en las que mostró cómo continuó con su viaje por Japón. En ellas se le vio visitando templos, viajando en tren y recorriendo ciudades como Kioto.

Pepe Valdivieso comparte su estado de salud. Foto: Captura de pantalla (@pepevaldivieso)
Pepe Valdivieso comparte su estado de salud. Foto: Captura de pantalla (@pepevaldivieso)

¿Quién es Pepe Valdivieso?


es un actor mexicano de 35 años que alcanzó popularidad por su participación en el programa “Como dice el dicho” de Televisa, donde trabajó junto a Sergio Corona y Brisa Carrillo. Actualmente también se desempeña como creador de contenido en redes sociales.

A lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos, entre ellos “Paramédicos” de 2012, “Ángel” de 2017 e “Inocente confusión” de 2017.

Además, destacó por su participación en “Las estrellas bailan en Hoy”. En la actualidad cuenta con más de 322 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte aspectos de su vida personal y profesional.

