Abogado de Shakira se lanza contra Piqué: "Haber estado con él le ha salido muy caro"

Shakira prefirió evitar un mediático juicio por fraude fiscal en España tras llegar a un acuerdo de última hora con la Fiscalía para reconocer los hechos y comprometerse al pago de una multa de más de siete millones de euros, sin embargo, su abogado estaba seguro que de haber ido a juicio habrían ganado.

El abogado Pau Molins no sólo está seguro de la inocencia de la cantante, sino que se lanzó contra el ex de la colombiana, Gerard Piqué, pues gracias a él la intérprete de "Monotonía" hizo apariciones esporádicas en Barcelona.

Después de que Shakira reconoció los hechos y se comprometió al pago ante la Audiencia de Barcelona, abandonó el edificio sin hacer declaraciones, tras haberle sido impuesta una multa de más de 7,3 millones de euros (unos 8 millones de dólares), correspondiente al "50%" del total del fraude, según el acuerdo.

La sentencia de conformidad incluye, igualmente, una condena total a tres años de prisión, que quedará suspendida por el pago de 432 mil euros, elevando a casi 7,8 millones de euros el total que deberá abonar ahora Shakira.

La cantante -que ya ingresó 17,45 millones de euros al fisco español para regularizar su situación en este caso, según la Fiscalía- se ahorra así un largo proceso en el que se iba a airear su vida en la ciudad donde residió junto al exfutbolista Gerard Piqué antes de su comentada separación el año pasado.

Abogado de Shakira critica a Piqué

Después de que se conociera mundialmente, a través de las canciones de Shakira principalmente, que Gerard Piqué le había sido infiel con Clara Chía, su actual pareja, y que por ello se habría terminado su relación de más de una década, con dos hijos en común, el futbolilsta se convirtió en uno de los más odiados.

Aunque él ha dicho en varios programas que "la gente no sabe nada" de lo que realmente pasó durante su relación con la artista, el abogado de la voz de "Acrístico" no tiene la menor duda de que Piqué no fue algo positivo para ella en este problema legal en el que, como dice la cantante, "la dejó sola".

En una entrevista al programa de Jordi Basté en la cadena radiofónica catalana RAC 1, el abogado Pau Molins habló sobre el futbolista retirado.

"El enamoramiento de Shakira le ha costado 120 millones de euros. Si se hubiese enamorado de Sergio Ramos (futbolista español), en lugar de Gerard Piqué, le habría costado mucho menos dinero", afirmó.

De acuerdo a Europa Press, el abogado arremetió contra el ex de Shakira y contra el sistema catalán.

"Los años en Barcelona -ciudad en la que residió durante su relación con el exfutbolista del Barça- le han salido muy caros. Tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles... si eres residente en Cataluña, puedes ir a la cárcel por un delito que es imposible que te lleve en Madrid, teniendo la misma conducta, porque no hay impuesto de patrimonio", lamentó.

El abogado penalista ha insistido en que Shakira es inocente y que en ningún momento tuvo voluntad de defraudar a la Agencia Tributaria. "Lo muestra todo en redes sociales. ¿Cómo puede hacer ver que no vive en España? Es un tema complicado con los artistas mundiales. ¿Dónde trabajan si están todo el día alrededor?" cuestionó, y reveló que sin ir más lejos, la cantante de "Pies descalzos" "hizo en 2011 una gira mundial y visitó 74 países, por lo que es complejo determinar dónde deben pagar sus impuestos" sentenció.

Respecto al acuerdo de conformidad, Pau Molins ha reconocido que él quería "ir a juicio" porque estaba convencido de que "podríamos haber ganado", pero en este caso pesó más "la voluntad" de Shakira.

En un comunicado enviado por sus representantes, la intérprete de "Waka Waka" y "Hips don't lie" indicó que optó finalmente por llegar a un acuerdo, algo que anteriormente había rechazado, para proteger su carrera y a sus hijos, evitando "años" de proceso judicial.

"Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", indicó la cantante, quien ahora reside en Miami.

