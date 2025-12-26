Tremenda funa se llevó Sergio Mayer Mori gracias a que en un acto de agradecimiento a sus numerosas fans que lo mantuvieron con sus votos dentro del reality “La granja VIP” durante 70 días, ofreció un concierto en el Parque México para mantener la cercanía con sus seguidoras y también para dar impulso a su carrera musical.

La sorpresa es que fueron alrededor de 20 personas las asistentes y en redes, algunos malvados dijeron que en esas dos decenas ya se contaban a reporteros y medios de información que se presentaron en el lugar para dar cobertura a la presentación. Lo anterior hizo preguntarse a más de uno ¿quién realmente mantuvo a Sergio dentro de “la granja”?

Wendy Guevara solidaria con su barrio de León, Guanajuato

La influencer Wendy Guevara demostró que no se le ha subido la fama y que le gusta apoyar a la gente de su natal León, Guanajuato. Y es que en los días que la influencer lleva de vacaciones de Fin de Año en casa de su familia recibió la invitación para inaugurar la estética de un amigo de su barrio, misma que aceptó y a la que acudió puntual para cortar el listón.

Wendy se presentó acompañada de otras amigas y del también influencer Soy Dany Boy quienes le dieron a Brayan, el propietario del lugar, la obligada patadita de la buena suerte con la que se augura éxito en el emprendimiento.

Nieto de Jorge Ortiz de Pinedo no quiere saber nada de la fama

Al hijo mayor del productor Pedro Ortiz de Pinedo y de la actriz Andrea Torre, Federico no gusta salir en fotografías y menos participar en actividades que dejen ver cómo es su vida, esto lo reiteró el chico durante una sesión de fotos navideña para El Universal, en la que el pequeño de 10 años terminó al borde de las lágrimas.

Aunque su padre intentó dialogar con él en más de una ocasión, tras algunos retratos y varios intentos no hubo manera de que el menor no apareciera con su rostro cubierto por sus manos, acción tan repetida que el productor tuvo que decir: “hasta aquí llegamos chicos, es que (mi hijo) es tímido”.

