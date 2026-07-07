Mucho antes de convertirse en el rostro de los músculos, las explosiones y el cine de acción de los años 80, Sylvester Stallone cambió para siempre la figura del héroe estadounidense a través de un boxeador de clase trabajadora que transformó la manera de contar historias de superación en el cine.

“Nadie golpea tan duro como la vida. Pero no importa lo fuerte que golpees, sino lo fuerte que resistas y sigas avanzando”, decía Rocky Balboa.

El actor estadounidense, quien celebra 80 años, ha emulado la lección de uno de sus personajes más recordados y hoy, a más de cinco décadas de su debut, sigue avanzando con historias que dejan ver su evolución y sus nuevas prioridades, que incluyen trabajar en tv y dejarse ver como un simple hombre de familia.

Para el crítico de cine José Felipe Coria, reducir a Stallone a un símbolo del cine de acción es olvidar que Rocky nació en un momento muy distinto para el cine estadounidense.

“Era un héroe de la clase trabajadora. Un hombre que se forjaba a sí mismo y que representaba la posibilidad de cambiar su destino únicamente mediante el esfuerzo. Rocky renovó el sueño americano desde la perspectiva de un personaje completamente obrero”, explica a EL UNIVERSAL.

Nacido en Nueva York en 1946, Stallone alcanzó el éxito en 1976 al escribir y protagonizar Rocky, película que le valió nominaciones al Oscar como Mejor Actor y Guion Original.

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Y si Rocky representaba la esperanza de la clase trabajadora, John Rambo encarnó el desencanto de toda una generación marcada por la guerra.

En 1982, el actor ganador de un Globo de Oro dio vida al veterano de Vietnam en First blood, un personaje que, lejos de ser un héroe invencible, reflejaba el abandono que sufrían muchos soldados al regresar a casa.

“Rambo era el desencanto de Vietnam. Hay que tomar en cuenta que la primera película, First blood, trata justamente de un personaje que regresa de la guerra y ya no encuentra un lugar donde ubicarse. Respondía mucho al espíritu de los Estados Unidos de la posguerra de Vietnam”, cuenta Coria.

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Durante los años 80, Hollywood encontró en figuras como Stallone y Arnold Schwarzenegger el rostro de un cine en el que los conflictos se resolvían mediante la fuerza física.

Para Coria, aunque ambos dominaron el género, Rocky y Rambo representaban ideas totalmente distintas.

“Rocky es un hombre frágil, trabajador y de clase obrera que solo puede abrirse camino a punta de puñetazos. Rambo, en cambio, es un soldado desencantado por Vietnam. Mientras Rocky evolucionó hacia la vejez y el legado, Rambo terminó convertido en la exageración del héroe americano invencible, casi una caricatura del hombre rudo”, dice el crítico.

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Cinco décadas siendo Stallone

Stallone ha protagonizado franquicias como Rocky, Rambo y Los indestructibles, además de películas como Cobra, Máximo riesgo, El demoledor, Tierra de policías y, más recientemente, la serie Tulsa King.

Sus películas han recaudado más de 7 mil 500 millones de dólares en todo el mundo y es uno de los únicos actores que encabezó al menos una película número uno en taquilla durante seis décadas consecutivas.

Aunque muchos de sus personajes son vistos como ejemplos de una masculinidad dominante, Coria considera que sería un error analizarlos únicamente con los parámetros actuales.

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“No era un adelantado a su tiempo; iba con su tiempo. Hoy la idea de triunfar únicamente a golpes ya no está bien vista. En ese momento era prácticamente la única salida para un personaje como Rocky”.

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