La lluvia intentó opacar el inicio del concierto de Marco Antonio Solís, pero ni las nubes ni los charcos pudieron detener a las miles de personas que se congregaron en el Estadio GNP Seguros para ser parte de una nueva entrega del MAS Cerca de Ti World Tour 2025.

El Buki, acompañado por su banda, su ballet y su hija Mar Solís, ofreció un recorrido por sus más grandes éxitos y largas pláticas sobre sus canciones y su historia.

Desde horas antes del concierto, la lluvia hizo que la venta más exitosa fuera la de impermeables. En las inmediaciones del recinto, apenas dos puestos resistían el clima. Pero cuando las gotas cesaron, el público —muchos con sombrero y provenientes de distintos puntos del país— fueron llegando y acomodarse en sus respectivos lugares donde no se veía que cupiera una persona más.

El cantautor mexicano Marco Antonio Solís, "el Buki", en su concierto Más cerca de ti Wourld Tour 2025 en el Estadio GNP, de la Ciudad de México.

La apertura quedó en manos de Mar Solís, y a las 10 pm, su padre apareció en un video caminando entre velas encendidas. Vestido con un saco azul brillante, el cantautor salió al escenario con “Sin pensarlo” y “Se va muriendo mi alma”:

“Buenas noches, buenos días. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este tiempo, por el regalo de la vida, por el presente, por todo lo que nos da, sobre todo por la salud. Gracias por estar aquí esta noche, con todo lo que implica llegar hasta acá: el tráfico, el clima, la vida misma. Desde el fondo de mi alma: gracias, hermanitos”, expresó el artista al saludar a su audiencia.

Durante más de dos horas, Marco Antonio Solís no solo cantó; también compartió anécdotas, reflexiones y memorias que dieron contexto y profundidad a sus temas.



“Esta canción va dedicada a todas las parejas de enamorados que nos acompañan esta noche, especialmente a quienes ya pasaron los 25 años y aún creen en el amor. Y también a esos novios que apenas se están conociendo, entendiendo. Porque yo siempre he dicho que cuando uno encuentra el amor de verdad en esta vida, ya no hay que soltarlo”, dijo antes de interpretar “Dios bendiga nuestro amor”.

La guitarra marcó el inicio de temas como “Ahora te vas”, dedicada a las parejas presentes. Solís interactuó con su público a lo largo de la noche, con humor y cercanía. A los que superan los 25 años, a los que apenas comienzan a conocerse, y a los que, como él dijo, "vuelven con un mensaje de WhatsApp después de tres meses diciendo: ‘Te extraño más que nunca y no sé qué hacer’.”

En “Tú me vuelves loco”, mostró pasos de baile acompañado de su cuerpo de bailarines, mientras la audiencia respondía con movimientos espontáneos en los pasillos.



“Aquí llegué a la Ciudad de México siendo un joven de 12 años, desde Michoacán. En busca de nuestro sueño. Tocando puertas, en diferentes esquinas, hasta que un día formamos el grupo Los Bukis. Era octubre de 1975 y grabamos nuestro primer disco. Esta canción que viene es de las primeras que compuse, quiero que la cantemos juntos para celebrar ese momento”, dijo antes de cantar “Falso amor”.

Michoacán presente

También se tomó momentos para hablar de la vida, de los sacrificios y del verdadero éxito, además de recordar en cada oportunidad que tenía a su natal Michoacán.

“A veces, en el camino, uno se pierde persiguiendo cosas que no valen tanto. Nos absorbe el trabajo, y trabajamos para una familia con la que no compartimos tiempo. El éxito más grande no está en lo material, sino en tener una familia amorosa, tiempo con los nuestros. Este tema, 'El peor de mis fracasos', habla justamente de eso”, señaló.

Y aunque muchos esperaban una referencia al famoso audio viral de Kendrick Lamar durante “Mi eterno amor secreto”, lo que ofreció el cantante fue una historia personal con algo de humor y nostalgia.

“Una vez tuve una noviecita muy completa, conversadora, bailadora… pero tenía un defectito: era extremadamente celosa. Terminamos, pero ya saben cómo es: después de unos meses, aparece el famoso mensaje de WhatsApp: ‘Te extraño más que nunca’. Hasta que uno recuerda esa palabra que ya se nos olvida a los hombres: dignidad”, dijo entre risas antes de entonar el tema.

No fue el único momento emotivo. Luego de “Como me haces falta”, invitó a Mar Solís al escenario para interpretar juntos “No te puedo olvidar”. Mar no solo cantó: tocó piano, tambores y acompañó a su padre en las coreografías.

“Morenita” convirtió el estadio en una pista de baile. Aunque el espacio era limitado, nadie se quedó sin moverse. En “¿A dónde vamos a parar?”, el público coreó cada palabra. Más adelante, rindió homenaje a Juan Gabriel, Alberto Aguilera Valadez:

“Estábamos en Nueva York, íbamos a hacer un concierto juntos esa noche. Él me cedió una canción, y yo no fui a ensayar. Nunca pensé que esa sería nuestra última vez. A donde quiera que esté, este aplauso es para él”, dijo antes de interpretar “Necesito una compañera”, con una imitación cómica pero afectuosa del “Divo de Juárez”.

La hora de los clásicos

La recta final estuvo cargada de temas clásicos como “El perdedor”, “Invéntame”, “Como me haces falta”, “Sigue sin mí”, y “Como tú mujer”, esta última interpretada por sus tres coristas mientras él se quitaba el saco azul y brindaba con el público

Y aunque ya era la 1:00 de la mañana, la fiesta no daba señales de terminar. La recta final fue de puros éxitos: “Antes de que te vayas”, “Si no te hubieras ido”, “Pero te vas a arrepentir”, “Más que tu amigo” y “Acepto mi derrota”.

Marco Antonio Solís agradeció con una reverencia, mientras el público no dejaba de aplaudir. Algunos alzaban sus celulares pidiendo otra canción, otros coreaban su nombre como si aún fuera temprano. Con un sold out de 65 mil personas en el concierto, prácticamente el Estadio GNP le quedó chico a El Buki.