A Alex Ibarra ya no le emociona el regreso de Timbiriche, banda integrada por su hermano de Benny Ibarra.

La Copa Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en México, ha despertado expectativa entre los fans luego de que el productor Áureo Baqueiro confirmara el regreso de la icónica banda de pop para el evento musical “México Vibra”, lo que también marcará el retorno de Benny al grupo después de siete años de su última presentación

Sobre este reencuentro de los intérpretes de temas como “México” y “Besos de ceniza”, Alex Ibarra aseguró que el anuncio no le genera la misma emoción que al público.

“Pues no sé, la verdad es que no he platicado con mi hermano. Yo los veo desde que tenía ocho años, imagínate. A mí ya ni me emociona”, comentó durante el inicio de grabaciones de la telenovela "Sabor a ti".

El actor también recordó con nostalgia la etapa en la que acompañaba a su hermano mientras Timbiriche comenzaba a consolidarse en la escena musical mexicana.

“Fue divertido, la verdad, fue divertido. Yo convivía con los hermanos, con el hermano de Paulina, con el de Mariana. Los íbamos a ver al Teatro de la Ciudad cuando estuvieron con Parchís”.

Timbiriche hizo su debut oficial el 30 de abril de 1982 en el programa mexicano "Siempre en domingo". El grupo infantil, integrado por Benny Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening y Erik Rubín contó con el respaldo del cantante español Miguel Bosé, quien fungió como su padrino artístico.

Ese mismo año iniciaron su trayectoria con un disco homónimo, con el que comenzaron a consolidarse como uno de los grupos pop más influyentes de los años ochenta.

Actualmente, Alex Ibarra se prepara para su próximo proyecto televisivo, "Sabor a ti", donde interpretará a un sacerdote.

¿De qué trata "Sabor a ti" la telenovela en la que está Alex Ibarra?

La historia sigue a Ángela Herrera (Eva Cedeño), una ingeniera agrónoma apasionada por el vino que llega a Montealegre tras la muerte de su abuela. Ahí descubre el misterio detrás de El Embrujo, un vino producido por Vicente Sarmiento (César Évora), quien fue el gran amor de su abuela.

En su búsqueda por la verdad, Ángela se da cuenta que su propio abuelo fue el creador de la fórmula secreta del vino, lo que la llevará a enfrentarse a rivalidades, ambiciones y conflictos familiares, así como a pasiones que podrían cambiar su destino para siempre.

La producción tiene prevista a estrenarse en septiembre a través de Las Estrellas.

