The Super Mario Galaxy Movie y Project Hail Mary volvieron a dominar la taquilla de Norteamérica este fin de semana, dejando a The Mummy de Lee Cronin en el tercer puesto en su fin de semana de estreno.

La secuela de Super Mario ha pasado sus tres primeros fines de semana en el primer lugar; esta vez sumó 35 millones de dólares, según estimaciones del estudio difundidas ayer.

El estreno de Universal ya ha recaudado 747.5 millones de dólares en todo el mundo.

Project Hail Mary, por su parte, cayó apenas 15% en su quinto fin de semana, con 20.5 millones de dólares, y elevó su total en Estados Unidos a 285.1 millones. A nivel mundial va por 573.1 millones de dólares.

El éxito de Amazon MGM atraviesa otra etapa de exhibición en pantallas IMAX, después de cederlas a Mario durante dos semanas.

Los cineastas Phil Lord y Chris Miller, junto con la estrella Ryan Gosling, aparecieron en la feria comercial de la industria CinemaCon la semana pasada para agradecer a los dueños de salas por ayudar a convertirla en la película original más taquillera del año.

El fin de semana dejó a The Mummy en el tercer lugar con 13.5 mdd.

La película, clasificación R, dirigida por el realizador detrás de Evil dead rise y producida por Blumhouse, de Jason Blum y Atomic Monster de James Wan, no conectó con la crítica ni con el público: registró un 45% en Rotten Tomatoes y una tibia calificación C+ en CinemaScore.

La cinta, protagonizada por Jack Reynor, sigue a una familia cuya hija desaparecida reaparece, momificada y con vida. Y según una reseña de The Associated Press, la historia termina convirtiéndose en “una repugnante orgía de sangre”.

De acuerdo con reportes, costó solo 22 millones de dólares producirla y, con 20.5 millones provenientes de funciones internacionales, ya suma 34 mdd en todo el mundo.

La película de acción encabezada por Bob Odenkirk, Normal, sobre un sheriff en un pueblo del Medio Oeste, también se estrenó y recaudó un estimado de 2.7 millones de dólares.

Dirigida por Ben Wheatley y distribuida por Magnolia, Normal fue mejor recibida por la crítica (77% en Rotten Tomatoes), pero también obtuvo una C+ en CinemaScore por parte del público, que fue 65% masculino.

Este fin de semana también se estrenó el documental Lorne, sobre Lorne Michaels con Anne Hathaway como una estrella pop atormentada. Recaudó un estimado de 270 mil dólares.

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