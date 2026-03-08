“La mujer a lo largo de toda la vida ha sido la que carga más con todo”, afirma Amanda Miguel.

En sus canciones eso queda claro, especialmente en el plano emocional. En “Él me mintió”, símbolo del despecho para distintas generaciones, expone la traición y la ruptura con gran intensidad.

Y en “Castillos” retrata las ilusiones con las que muchas crecieron en los años 80, cuando el ideal del amor prometía un mundo perfecto que, con el tiempo, muchas descubrieron desigual.

“Todo lo que canto también lo viví en ciertas épocas de mi vida; por eso yo puedo interpretarlas con todo el sentimiento. Mis canciones encierran una gran verdad, también sabiduría para la gente que lo quiere escuchar y tomarlo como tal. Me enorgullece”, dice la cantante argentino-mexicana.

Pese a contar con una carrera repleta de premios, como el Grammy Latino a la Excelencia Musical que recibió en 2022, y acumular 47 años de trayectoria, Amanda reconoce que también ha destacado en roles fuera del escenario.

Ama de casa, chef o maestra; madre, esposa y abuela son algunas de las facetas que menciona, a la par de llenar recintos como el Auditorio Nacional, donde se presenta esta noche como parte de su gira Él me mintió.

“A las mujeres siempre nos toca muchísimo más trabajo. Nos toca tener hijos, educarlos, hacernos cargo de ellos en la casa y, aparte, trabajamos”, apunta.

“Tenemos la responsabilidad de sacar adelante todo; aunque trabajamos, también todo lo demás es trabajo. No es para nada diversión, porque también estresa cuidar hijos, acomodar la casa, hacer de comer y a veces el hombre no colabora en nada”.

Reconoce luchas

Para la intérprete de “Así no te amará jamás”, gran parte del problema sistemático radica en la educación, que históricamente ha privilegiado a los hombres y los ha apartado de las tareas del hogar.

“En la educación no se maneja que los hijos aprendan a recoger platos, a lavar, saber hacer un súper, un desayuno, pero creo que todo eso está cambiando”.

Reconoce que con la lucha de las mujeres los roles han comenzado a transformarse, pero subraya que no se identifica como feminista.

“No soy feminista declarada como tal. Amo a los hombres, me encantan, se me hacen tan bellos, únicos, hermosos y amo a las mujeres, claro, por supuesto, porque en las mujeres yo me defino también. Amo la belleza de la mujer, también la belleza del hombre”, apunta.