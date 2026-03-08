Más Información

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Herzovich vs Dios, un relato de Ari Volovich

Herzovich vs Dios, un relato de Ari Volovich

Esto es un acontecimiento: Eduardo Milán comenta El crítico sin estatua de Christopher Domínguez

Esto es un acontecimiento: Eduardo Milán comenta El crítico sin estatua de Christopher Domínguez

Le Clézio de vuelta a México

Le Clézio de vuelta a México

“La a lo largo de toda la vida ha sido la que carga más con todo”, afirma .

En sus canciones eso queda claro, especialmente en el plano emocional. En “Él me mintió”, símbolo del despecho para distintas generaciones, expone la traición y la ruptura con gran intensidad.

Y en “Castillos” retrata las ilusiones con las que muchas crecieron en los años 80, cuando el ideal del amor prometía un mundo perfecto que, con el tiempo, muchas descubrieron desigual.

“Todo lo que canto también lo viví en ciertas épocas de mi vida; por eso yo puedo interpretarlas con todo el sentimiento. Mis canciones encierran una gran verdad, también sabiduría para la gente que lo quiere escuchar y tomarlo como tal. Me enorgullece”, dice la cantante argentino-mexicana.

Lee también

Pese a contar con una carrera repleta de premios, como el Grammy Latino a la Excelencia Musical que recibió en 2022, y acumular 47 años de trayectoria, Amanda reconoce que también ha destacado en roles fuera del escenario.

Ama de casa, chef o maestra; madre, esposa y abuela son algunas de las facetas que menciona, a la par de llenar recintos como el Auditorio Nacional, donde se presenta esta noche como parte de su gira Él me mintió.

“A las mujeres siempre nos toca muchísimo más trabajo. Nos toca tener hijos, educarlos, hacernos cargo de ellos en la casa y, aparte, trabajamos”, apunta.

Lee también

“Tenemos la responsabilidad de sacar adelante todo; aunque trabajamos, también todo lo demás es trabajo. No es para nada diversión, porque también estresa cuidar hijos, acomodar la casa, hacer de comer y a veces el hombre no colabora en nada”.

Reconoce luchas

Para la intérprete de “Así no te amará jamás”, gran parte del problema sistemático radica en la educación, que históricamente ha privilegiado a los hombres y los ha apartado de las tareas del hogar.

“En la educación no se maneja que los hijos aprendan a recoger platos, a lavar, saber hacer un súper, un desayuno, pero creo que todo eso está cambiando”.

Lee también

Reconoce que con la lucha de las mujeres los roles han comenzado a transformarse, pero subraya que no se identifica como feminista.

“No soy feminista declarada como tal. Amo a los hombres, me encantan, se me hacen tan bellos, únicos, hermosos y amo a las mujeres, claro, por supuesto, porque en las mujeres yo me defino también. Amo la belleza de la mujer, también la belleza del hombre”, apunta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta a Nodal Reviven video de Bad Bunny en el que exige ‘pagar la pensión’ y ‘cuidar a sus hijos’. Foto: Tomada de @danielagonzalez7124 / EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Paga la pensión y cuida a tus hijos”: resurge video de Bad Bunny y en redes lo vinculan con Nodal

Fátima Bosch vive incómodo momento en conferencia en Harvard piden que renuncie a su corona y ella se niega. Foto: Tomada de TikTok @hugodrcomerce

Exigen a Fátima Bosch renunciar a su corona en plena conferencia en Harvard y su respuesta desata polémica

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”. Tomada de TikTok @angelaaguilar_ / Instagram @yoamandamiguel

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan las críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?". Foto: Captura de pantalla TikTok Ferg Cortez / Rafarecoditos

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?"

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara arrasa y ‘roba miradas’ con corset de cuero de impacto en París

[Publicidad]