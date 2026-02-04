Más Información

Un recorrido por la primera edición de Art Basel Qatar

Un recorrido por la primera edición de Art Basel Qatar

“La literatura, mi amante definitiva”: Agustín Monsreal

“La literatura, mi amante definitiva”: Agustín Monsreal

En el MUAC, reviven arte efímero de Los Grupos

En el MUAC, reviven arte efímero de Los Grupos

La cultura está en pasillos, redes sociales, memes y WhatsApp, revela estudio con estudiantes de bachillerato de la UNAM

La cultura está en pasillos, redes sociales, memes y WhatsApp, revela estudio con estudiantes de bachillerato de la UNAM

Trump anuncia el cierre del Kennedy Center de Washington

Trump anuncia el cierre del Kennedy Center de Washington

El universo visual de Mexicano, en Bodega OMR

El universo visual de Mexicano, en Bodega OMR

Ahora Ianis Guerrero no ha tenido que ir a la central de abasto de la Ciudad de México como lo hizo en Nosotros los Nobles, pero sí tuvo que tomar clases de cocina para aprender de utensilios y cómo preparar comida, todo para su nuevo protagónico en cine.

El actor se encuentra filmando A la carta, una comedia romántica en la que está haciendo mancuerna con la española Ruth Gabriel, ganadora del Goya por su trabajo en Días contados.

Se trata de la ópera prima de Andrés Díaz que actualmente de está rodando en Guadalajara, en restaurantes reales, pasando por lugares públicos como la fuente de la Minerva y hasta en las instalaciones del Club Atlas de futbol profesional.

“Es sobre una mujer a la que siempre han hecho menos, diciéndole que no puede cocinar ni hacer cosas, aunque es talentosa. Un día por un accidente en un campo de golf pierde la memoria, pero también la capacidad de negarse a sí misma y empieza a hacer cosas que normalmente no se atrevería a hacer”, cuenta Ianis.

Comedia y desamor

Como la vida misma, explica, la historia transita por varios momentos, algunos cómicos, otros en los que la realidad es llana, como en el día a día.

“Entonces se mete a un concurso de cocina, conoce a un chef y dueño de un restaurante, comienza por ahí alguna relación, pero un día llega su marido y empieza a recordar cosas, entonces también hay desamor”, añade el histrión.

A la carta, considera Ianis, es una comedia culinaria en la que se mostrará la riqueza de la tradición culinaria mexicana y moderna. Ambos actores debieron, por dos semanas, aprender lo que se pudiera del medio.

“Fue para conocer los utensilios y lo bonito de presentar la preparación de los platillos, justamente lo que queremos es que a la gente le dé hambre cuando la vea y pues la idea es que sea una película de exportación. Y sí, de alguna manera regreso a un restaurante (por Nosotros los Nobles), es como cerrar el círculo”, apunta.

Fabiola Campomanes, Álvaro Flores y otros actores tapatíos completan el elenco del filme, producido por Kenya Márquez, que estrenará el próximo año.

El tema culinario en cintas es poco socorrido por el cine nacional. Como antecedente se tiene, entre otras producciones, Como agua para chocolate, de Alfonso Arau; Canela, protagonizada por Ana Martin; Corazón de melón, con Daniel Martínez, y El sabor de la Navidad, producida por la veracruzana Salma Hayek.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Toñita genera polémica sobre Carlos Rivera: “No somos nadie para sacar a nadie del clóset”. Foto: Tomada de Instagram @tonitamusic1 / @carlosrivera / cynoficial

Toñita desata polémica sobre Carlos Rivera: “Lo que se ve no se juzga...no somos nadie para sacar a nadie del clóset”

¿Le tiene miedo a Ángela Aguilar? Violinista de Nodal revela que no puede hablar de la pareja: “Me van a regañar”, dice. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Le tiene miedo a Ángela Aguilar? Violinista de Nodal revela que no puede hablar de la pareja: “Me van a regañar”, dice

Imelda Tuñón arremete contra esposo de Maribel Guardia tras difusión de videos de Julián Figueroa: "Me voy a proteger con la Ley Olimpia". Foto: Imelda Tuñón IG / Maribel Guardia IG

Imelda Tuñón arremete contra esposo de Maribel Guardia tras video de Julián Figueroa: "Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo"

¡Impactantes imágenes! Julián Figueroa denuncia que Imelda Tuñón lo mordió y le lanzó acetona. Foto: Maribel Guardia IG /Imelda Tuñon IG

¡Impactantes imágenes! Julián Figueroa denuncia que Imelda Tuñón se autolesiona; "me mordió y lanzó acetona", dice hijo de Maribel Guardia

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou deslumbra con vestido negro cut out en Instagram

[Publicidad]