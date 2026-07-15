La política migratoria que opera en Estados Unidos, tanto para ciudadanos como para artistas que visitan el país por motivos de trabajo, ofrece una ventaja que algunos han sabido aprovechar, uno de ellos es el cantautor Edgardo Núñez.

El originario de Sinaloa reconoce con pesar que el hecho de que a varios cantantes mexicanos se les niegue la entrada a la Unión Americana o que se les revoque la visa de trabajo ha representado un incremento en su trabajo, sobre todo en el número de conciertos que ofrece.

“No sé cómo se va a escuchar, pero a mí estas situaciones me han ayudado mucho porque ahorita casi no están dando visa, son muy pocos artistas a los que les dan y qué agüite porque casi no hay conciertos allá.

“Como soy de allá, he trabajado mucho allá, a mí ahorita es cuando mejor me ha ido, porque he tenido mucho trabajo, como dice el dicho ‘unas por otras’, a mí me ha ido bien gracias a Dios, pero sí, qué agüite para la gente que le batalla por este rollo de la migración”, complementa.

A Edgardo Núñez le llueve trabajo en EU

No es bélico

El mexicoamericano que reside en Phoenix desde los 15 años también explica que sus corridos, contrario a los de otros exponentes de regional mexicano, no abordan temas de narcotráfico, drogas o violencia.

En temas, explica, como “La Güera” o “Billete grande” cuenta historias de superación, de ganarse la vida de manera honrada viniendo de un contexto difícil, historias que conoce, pues las vivió cuando tocaba en taquerías mientras que buscaba una oportunidad en la música.

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“Ya los corridos son diferentes, las letras que se hacen son para que le queden a todo tipo de gente, el corrido es ahora como de superación, de gente que viene de abajo y ha salido adelante”, comenta

Edgardo confiesa que se imaginaba cantando tanto en México, como en Estados Unidos y añade que nunca renunció a su sueño.

“Ha sido difícil, pero a la vez una enseñanza, empezamos desde abajo y se nos dio la bendición de que nuestra música saliera adelante y ya pues ahorita estamos haciendo conciertos por todos Estados Unidos, México y es algo que miraba solo en sueños”.

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Ahora Edgardo quiere regresar el favor que le hicieron compañeros como Grupo Frontera o Fuerza Regida apoyando a la siguiente camada del regional como Adrián L. Santos, con quien compartió escenario en las Amazon Music City Sessions.

“Muchos artistas me echaron la mano a grabar una canción o compartirme sus redes sociales. Entonces yo cuando tengo la manera también trato de ser presente en apoyar, pues al nuevo talento”, afirma.

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