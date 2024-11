Los tendones rotos que tienen Arath de la Torre en uno de sus pies no son impedimento para formar parte del montaje de “La señora presidenta”, que estrena esta semana en teatro. La lesión se la provocó mientras estaba en “La casa de los famosos”, pero fue hasta hace poco que supo de la gravedad. El actor ha decidido operarse hasta inicios del próximo año, aprovechando un descanso de tres semanas que habrá en la obra, antes de arrancar gira por el interior del país.

La curiosa protesta de los fans por la eliminación de Miss Chile

Al fin Dinamarca se coronó como Miss Universe 2024, pero la competencia no sólo se vivió en la Arena Ciudad de México, también en las redes sociales donde el apoyo para muchas de las semifinalistas estaba muy fuerte, al trado que cuando Emilia Dides, representante de Chile, no pasó al top 5 de las finalistas, sus fans se indignaron y manifestaron su desacuerdo con esta decisión y lo hicieron en la cuenta de Instagram de Miss Universe compartiendo recetas de platillos típicos chilenos, desde la leche asada hasta empanadas de pino, así que si el community manager de la organización no las quita de los comentarios, es un buen momento de hacerse de un recetario muy intersante.

Issa López se aleja de X

Issa López, la escritora y cineasta mexicana nominada al premio Emmy por la serie “True detective”, ha desactivado definitivamente su cuenta de X al considerar que es una tontería haberle cambiado el nombre Twitter por su nuevo dueño. La también realizadora de “Vuelven”, cuya próxima película será producida por Guillermo del Toro, casi no había posteado nada recientemente por cuestiones laborales y por decisión. Ahora sólo se queda con una red social, donde sube continuamente cosas que vive en su día a día.

Foto: Issa López .