4 mujeres icónicas que inspiraron muñecas Barbie

Desde hace un tiempo las muñecas Barbie nos vienen sorprendiendo. Con 58 años en el mercado sus autoridades decidieron realizar un cambio rotundo en su filosofía empresarial. Lejos quedaron los modelos de belleza de sus inicios cuando dieron paso serie mucho más inspiradora tomando mujeres icónicas de la historia como nuevos patrones.

Lee también: Modo Barbie: Carmen Electra demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas

“Las niñas siempre han podido jugar a ser distintas personas y profesiones con Barbie, y nos encantaría mostrarles a verdaderos ejemplos a seguir para recordarles que pueden ser cualquier cosa”, sostuvo la vicepresidenta de la empresa cuando anunciaron el lanzamiento de la nueva línea de muñecas.

La escritora y activista Helen Keller es una de las mujeres más representativas de la historia con una muñeca Barbie. Ella fue la primera persona con discapacidad en conseguir un título universitario. Sorda y ciega desde los dos años le demostró al mundo entero que no necesitaba escuchar y ver para poder convertirse en una profesional.



Fue la primera mujer en cruzar el océano Atlántico en un avión en 1928. Pero esta no fue la única hazaña que la llevó a tener una Barbie en su honor. En 1932, Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en cruzarlo sola.



Lee también: Yalitza Aparicio: los 3 trajes de baño con los que demuestra por qué es la actriz del momento

Otra inspirada mujer que decidieron transformar en Barbie. Ella no solo luchó por los derechos de todas sino también por los de los más necesitados. Matemática, física e ingeniera espacial contribuyó con importantes programas de la NACA y de la NASA.



As a pioneer in math and science, Katherine Johnson continues to inspire the next generation of girls. Today, we honor her legacy as she celebrates her 100th birthday! pic.twitter.com/5C7B4v01nD

— Barbie (@Barbie) August 26, 2018