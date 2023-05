Coatepec Harinas, Méx.— “Les dije que iba a caminar sin conocer el cansancio, y hoy a ocho días de terminar esta campaña les puedo asegurar que ya la alcancé y le voy a ganar la gubernatura”, aseguró Alejandra del Moral Vela, candidata a la gubernatura por la coalición Va por el Estado de México.

Agradeció el apoyo y cariño de los mexiquenses para ganar la gubernatura de manera contundente, “la calle jamás miente y estaré cerca de la gente”.

En Coatepec Harinas, sostuvo que el trabajo durante su gobierno será a ras de tierra y “como gobernadora le voy a dedicar días, semanas y meses a esta región y al municipio. Coatepec Harinas tiene un corazón enorme”, expuso.

Ante la última etapa de la campaña, Del Moral aseguró que junto con los vecinos de Coatepec Harinas escribirán una nueva etapa en la historia del Estado de México el 4 de junio.

Acompañada del exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, la abanderada aliancista puntualizó que se encuentra echada para adelante y agradecida con la gente que la recibe bien en sus casas y en los eventos que ha recorrido en todos los municipios de la entidad.

Sostuvo que después del debate realizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), de manera lamentable la candidata de Morena no contestó al cuestionamiento de saber si respetará el resultado de esta elección.

“Quedó demostrado que nosotros sí tenemos propuestas viables para trabajar en beneficio de las y los mexiquenses. La candidata de Morena no pudo decir cómo fortalecerá la seguridad pública, no pudo decir cómo fortalecerá la educación, no pudo decir cómo cuidar el ambiente y no pudo hablar de cómo fortalecerá el empleo en el Estado de México”, destacó.

En un evento posterior realizado en el municipio de Tonatico, la abanderada priista afirmó que por gobiernos como Morena, el país vive una severa crisis de inseguridad, violencia y corrupción.