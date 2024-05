El candidato de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, se comprometió a que, de ganar la jefatura de gobierno el próximo 2 de junio, encontrará a los responsables sobre el caso de los perros encontrados muertos en el Bosque de Nativitas.

En su visita a San Mateo Xalpa, Taboada dijo que asumirá la tarea con el bienestar animal.

“Vamos a entrarle con todo porque a las autoridades de Xochimilco y del gobierno de la ciudad no le ha interesado el tema de bienestar animal y el tema de lo que está pasando en el Bosque de Nativitas, con nuestros perros”.

“Vamos a hacer todo, a partir del 2 de junio, para encontrar a los responsables”, sentenció.

Desde el año pasado, vecinos y protectoras de animales denunciaron el hallazgo de perros presuntamente sacrificados en el Bosque de Nativitas, en la alcaldía Xochimilco.

Lee también Piden agilizar búsqueda de asesino serial de perros en el bosque de Nativitas en Xochimilco

Asume compromisos con Xochimilco

Santiago Taboada fue recibido por habitantes de San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco, a quienes escuchó respecto a sus necesidades en materia de seguridad, agua, movilidad y salud, mismos que por años han sido promesas incumplidas.

“Estoy convencido que, con Gabriel, no solamente vamos a mejorar Xochimilco, sino que quiero que tú te sientas más tranquilo. Llevamos más o menos una hora aquí, no hemos visto una sola patrulla, no hemos visto un solo policía rondando por la zona. ¿Qué le queremos dar a la gente en Xochimilco? La tranquilidad y la seguridad de que puedan salir a la calle, a trabajar, pero en paz, que puedan regresar con sus pertenencias completas, con la quincena completa. Que si los hijos salen a la escuela puedan estar tranquilos de que van a regresar; por eso yo le he dicho a Gabriel una cosa, por cada patrulla que apoye en una colonia, el gobierno de Santiago Taboada le va a poner una más”, destacó.

Taboada reiteró que desde la Jefatura de Gobierno apoyará a la población de esta zona de la ciudad para que se muevan más rápido, por lo que ampliará la Línea 2 para que llegue a Xochimilco, “el tren ligero lo vamos a sustituir y se va a convertir en metro”

En cuanto a la salud, externó su preocupación por la falta de un hospital para atender a las y los vecinos de Xochimilco, quienes tienen que trasladarse grandes distancias a otras demarcaciones. “El hospital general de Xochimilco va a ser una prioridad”.

El candidato de la coalición “Va X La CDMX” agradeció el apoyo a quienes les dijo que en menos de 25 días terminará el engaño que han vivido con los malos gobiernos de Morena, “engañaron a la ciudad, les quedaron mal, tenemos que llenar esas urnas de votos. El cambio viene a la ciudad y a Xochimilco… sin miedo, vamos a ganarles en las urnas y vamos a ser el mejor gobierno en la historia de la ciudad”.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr