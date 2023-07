Ciudad Juárez.- Al grito de “con Augusto vamos a dormir a gusto” y “presidente, presidente”, fue recibido en Ciudad Juárez, Chihuahua, Adán Augusto López Hernández, dentro de las asambleas informativas que realiza el aspirante a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación del país.

Ante cientos de simpatizantes de Morena que asistieron al evento organizado en la Plaza de Armas, López Hernández aseguró que Chihuahua no merece tanto mal gobierno, por lo cual el próximo año habrá un relevo generacional.

“Chihuahua no se merece tanto mal gobierno. Ya está por llegar la hora. Ustedes van a poner a tiempo el reloj de la democracia en Chihuahua y va a haber justicia social, y aunque les duela va a hablar relevo generacional en Chihuahua”, destacó el aspirante.

En su discurso habló sobre la falta de agua y de servicios que se viven en la frontera, por lo cual dijo que es la hora de Chihuahua y al llegar la Cuarta Transformación, dichas carencias se eliminarían.

“En los tiempos por venir va a haber agua potable para toda Chihuahua y va a haber tarifa eléctrica más baja”, aseguró.

Ante los asistentes preguntó si saben lo que va a venir en México y qué es lo que sigue, asegurando así que la Cuarta Transformación continuaría en el país.

“Va a continuar la Cuarta Transformación; viene el relevo generacional. ¿Creen ustedes que hace calor aquí en Juárez? ¿Notan que sopla un vientecito? Pues es el viento del sur sureste. Ahí se los dejó de tarea, no puedo decir más porque luego se enojan, aunque ya no está Lorenzo Córdova en el INE”, añadió López Hernández.

Al inicio de su discurso resaltó la lucha que emprendió el presidente Andrés Manuel López Obrador para formar Morena e iniciar con la Cuarta Transformación del país, por lo cual dejó claro que, de quedar como candidato a la Presidencia de la República en el 2024, los proyectos sociales como becas y pensiones para adultos mayores continuarían.

“No sólo se queda la pensión universal, aumenta 25 por ciento, a 6 mil pesos”, comentó a los asistentes.

También arremetió contra algunos medios de comunicación como Televisa y Latinus, a quienes les dijo que “nunca, jamás me voy a sentar con Televisa. No les tengo miedo, ya les ganamos una vez y les vamos a volver a ganar. Si este pueblo se organiza no nos gana Televisa. Igual con Latinus, contrataron un mercenario de la información”.

Además, hizo saber a los asistentes que regresó los 5 millones que el partido les asignó para realizar estas asambleas, pues pidió que ese recurso se use para la rehabilitación de hospitales y centros de salud en Guerrero, así como en Veracruz y lo que sobre será para Aguascalientes y otra comunidad en Oaxaca.

“Vamos a seguir recorriendo todo el país, fortaleciendo este movimiento y lo vamos a hacer de la misma manera que nos enseñó López Obrador, casa por casa, pueblo por pueblo”.















