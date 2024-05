Toluca, Méx.— Entre los candidatos a presidencias municipales del Estado de México 46.25% tiene como grado máximo una licenciatura, es decir, 274 abanderados por los partidos políticos de acuerdo a lo que indican en sus perfiles a través de la plataforma Candidatas y Candidatos, Conóceles del Instituto Electoral local.

La plataforma pública tiene el objetivo que los ciudadanos conozcan sobre las propuestas y trayectoria de los aspirantes a un cargo público municipal, como son presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, pero también incluye el nivel de escolaridad.

Los candidatos con especialidades son 1.25%, es decir 86 contendientes, y doctorado 3.08%, sólo se registra una candidata con doctorado, destacando un nivel excepcional de preparación académica, 13.46% o 22 aspirantes con maestrías, lo que se traduce en enfoques de trabajo técnicos y especializados.

Con educación técnica y preparatoria, suman 31 (5.6%) y 43 (9.18%) titulares respectivamente. Estos candidatos suelen estar más vinculados con las necesidades prácticas y técnicas de sus comunidades. También hay candidatos con educación primaria y secundaria, 10 (1.38%) y 20 (4.84%) respectivamente.

Lee también: Aún sin aprobar candidaturas para presidencias municipales en Edomex por falta de paridad de género

Así van los registros

Es importante indicar que la plataforma permanecerá activa hasta el día 2 de junio, cuando se llevarán a cabo las elecciones. Además, en la plataforma también se pueden observar datos como el número de registros que lleva cada partido, hasta el momento son 93.3% del PAN y 100% del PRI, PRD, PVEM.

En tanto que del PT son 81.8%, de MC 97.7%, 95% de Morena y 36% de Nieva Alianza Estado de México (NAEM). Del total de los registros el 46.95% son hombres y 53.05% mujeres.

Mientras que 83.73% de las candidaturas no se identifican como personas jóvenes, 13.98% sí consideran que son jóvenes y 2.29% prefirieron no responder. Del total, 87.61% consideran que no pertenecen a la población de personas mayores de 60 años, 9.25% sí son de dicho grupo poblacional, 3.15% decidieron no contestar.

Del total de las candidaturas que respondieron sobre el nivel de ingresos, arroja el siguiente resultado: 21% percibe menos de 11 mil pesos mensuales, 27.87% entre 11 mil y 25 mil; 17.23% recibe de 25 mil a 50 mil, 9.88% de 50 mil a 70 mil el, 4.9% de 75 mil a 112 mil, en tanto 3% no recibe ingresos y 13% prefirió no contestar.