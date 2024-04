Celaya.— Juan Miguel Ramírez Sánchez, designado como candidato de Morena a la alcaldía en el lugar que dejó Gisela Gaytán, asesinada a balazos en su primer día de campaña, admitió que tiene miedo, pero también ideales y el compromiso de que la paz vuelva a Celaya.

Rompió en llanto ante la situación de inseguridad y violencia que agravia a los habitantes de esta ciudad. En carne propia le ha tocado padecerla: al esposo de su hija y padre de sus dos nietos lo asesinaron. “Estuvo en el momento y el lugar equivocados, como dicen”.

“Todos tenemos miedo, pero también tenemos responsabilidades, también tenemos ideales y es hora de fortalecernos con estos ideales y seguir luchando”, dijo el exrector del campus Celaya de la Universidad de Guanajuato.

La decisión de contender por la presidencia municipal la tomó con su familia, que tiene la sensibilidad a su anhelo de transformar Celaya. “Hay cierta resistencia, pero en términos generales mis hijos, mis nietos y mi esposa nos están apoyando”, aseveró.

Llegada a la contienda

En 2018, el también exasesor en el Congreso local y en la Cámara de Diputados manifestó su deseo de gobernar este municipio, y por ello, dijo, participó en el pasado proceso interno, al igual que otro militante, encabezando la lista de preferencias, pero la Comisión Nacional de Elecciones decidió que recayera en una mujer y designó a Gisela Gaytán.

Entonces se sumó al equipo de Gaytán como responsable del Programa de Gobierno, que presentaría el jueves de la misma semana en la que la asesinaron. “Íbamos a presentar el programa en general… la idea era que siguiéramos recopilando más información, propuestas, etcétera, y eso fuera la base del Plan Municipal de Desarrollo”.

Ramírez Sánchez compartió que se siente triste por Gisela Gaytán, privada de la vida en la comunidad de San Miguel Octopan el 1 de abril pasado, pero con el deseo de ganar para darle un homenaje a su compañera. “Nosotros tenemos que devolverle la seguridad y la paz a Celaya”, prometió.

Ramírez Sánchez es el principal opositor del alcalde panista con licencia Javier Mendoza Márquez, quien aspira a la reelección para un periodo consecutivo, y quien después de una semana de luto por el crimen de Gaytán Gutiérrez este martes reanudó su campaña.

Ramírez Sánchez describió que desde hace varios trienios la ciudad es muy insegura, el tejido social se fue descomponiendo poco a poco y no hay propuestas reales para reconstruirlo. Autoridades de seguridad del estado y expertos en esa materia han advertido que la violencia en Celaya se deriva de la lucha por la plaza entre los cárteles De Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El morenista reflexionó sobre los graves problemas delincuenciales e ilícitos que golpean a la población, sobre todo por homicidios. Dijo que los robos de autos son el pan de cada día: “Los robos a domicilio ahí están, los robos de motocicletas, a transeúntes”.

También adelantó que trabaja en un plan de paz que en su momento dará a conocer. “La seguridad es lo que le corresponde al municipio solucionar”, señaló.

De ganar la alcaldía, aseguró, se tendrán actividades culturales, recreativas, de trabajo, por ejemplo, haciendo cuadrantes, agilizar la respuesta de la policía.

El maestro Ramírez Sánchez describe que hace más de 45 años el municipio era muy sereno.

“Era muy tranquilo Celaya, era muy bonita, era chica... Tenía todo lo de una gran ciudad, pero se mantenía pequeña y después se empezó a descomponer”.

Para alcanzar su reto, proyecta darle solución a la corrupción, que haya un gobierno honesto, rendidor de cuentas, transparente, hacer una Presidencia digitalizada, que permita no solamente ver una serie de cosas internas, dar respuesta rápida a las quejas ciudadanas y buscar no gastar dinero en lo superfluo.

“Vamos a hacer que surjan muchísimos emprendedores, no sólo de las universidades, sino también de la educación media superior y sobre todo en la ciudadanía; le vamos a dar oportunidad a que la gente pueda también emprender”.

Hasta que tenga seguridad

Ayer el candidato tenía la intención de hacer proselitismo y presentarse ante la comunidad, pero la dirigencia de su partido frenó la decisión y le indicó que comenzara hasta que tenga asignada la protección de seguridad del gobierno federal.

“Yo quería salir desde hoy a ras de tierra, a hacer conferencia de prensa, ir a colonias, pero la gente me dice que no salga sin seguridad; quería hacerlo porque yo al tener seguridad, pero mis amigos, la ciudadanía no tienen”, expresó.

Señaló que el derecho a la seguridad que tiene como candidato es parte de las responsabilidades que tienen el INE y el Instituto Electoral de Guanajuato.