Por unanimidad, los magistrados de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del tribunal electoral capitalino que ordena el recuento total de la elección de la alcaldía de Cuauhtémoc.

La presidenta de la Sala, María Silva Rojas, quien propuso el acuerdo, dijo que el proyecto de revocación es porque los magistrados electorales de la CDMX no fundamentaron ni motivaron de forma exhaustiva la orden del recuento por lo que se les pide que vuelvan a emitir una nueva resolución con análisis exhaustivo.

Precisó que la propuesta no revoca el recuento, porque en el análisis no se llegó al fondo del mismo, ni tampoco se confirma realizar, porque, insistió, no se estudió a fondo del tema.

Lo anterior lo decidieron al resolver la impugnación que el PAN interpuso ante la decisión que el Tribunal Electoral capitalino tomó, en sesión privada, el viernes pasado.

Hoy a las 12:00 horas, el Instituto Electoral de la CDMX tenía previsto iniciar el recuento total de la votación.

