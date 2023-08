Al develar el mural titulado "Historia de la evolución" en La Villita, epicentro de la comunidad migrante mexicana en Chicago, Illinois, Estados Unidos, la expresión nacional de apoyo a Marcelo Ebrard Mexican@s Construyendo-MEC se declaró lista para desplegar la segunda etapa de la estrategia, de modo que sus familias en México apoyen al ex canciller si tocan a sus puertas para la encuesta.

El coordinador nacional de esa asociación, Rodrigo Aguilar Benignos, afirmó que si bien no serán encuestados en Estados Unidos, miles de mexicanos en 21 ciudades de ese país llevan ocho meses organizados, realizando decenas de actividades para informar a sus familiares en ambos países de las aspiraciones del excanciller Marcelo Ebrard.

“No voy a hablar mucho de la tremenda miopía de la dirigencia de Morena al excluirnos de participar en la encuesta. Si no hicieron caso a los 11 consejeros de Morena en el exterior y a decenas de organizaciones promigrantes, no tiene caso hablar. Está claro que no consideran parte de la nación mexicana a 38 millones de mexicanos que vivimos acá. Punto”, comentó Aguilar.

“Mario Delgado no solo vive en Fantasyland: también vive en Babia. Esto de ir en contra del Presidente y su espíritu de inclusión a nuestras comunidades es escandaloso”, remató.

El mural en La Villita es del artista plástico Humberto Saldaña y fue organizado por los activistas Selene Partida y José Pérez, coordinadores del capítulo Chicago de Mexican@s Construyendo-MEC.

Saldaña plasmó en su obra los rostros de los legendarios luchadores sociales hispanos César Chávez y Dolores Huerta, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.

La activista migrante Selene Partida declaró que “es un homenaje a ambos países—por eso el colibrí y el cardenal, aves emblemáticas en México y en Chicago—, pero también es un reconocimiento a quienes en el pasado, en el presente y en el futuro les importamos, han luchado y luchan por nuestras causas”.



