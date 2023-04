Ecatepec.- Con un llamado a los mexiquenses para impedir, con su voto, que en el Estado de México gane Morena, Silviano Aureoles Conejo, advirtió que “lo peor que les puede pasar es que la 4T gane” a quien calificó como “narcopartido”, cuyos gobiernos “se han destacado, por tener los niveles más altos de inseguridad”.

Exhortó a los ciudadanos votar por Alejandra Del Moral para que sea la próxima gobernadora, porque “los mexiquenses no se merecen un gobierno de la 4T que no da resultados y viven en la inseguridad. No queremos este tipo de vida para las y los habitantes del Estado de Mexico”.

Por ello, el aspirante a la presidencia de la República y promotor del proyecto Por Amor a México, propuso unirse y trabajar en todo el territorio mexiquense para llegar fortalecidos el cuatro de junio para que el triunfo sea de Alejandra Del Moral.

“Aquí vamos a cerrar filas y superar colores", aseveró y llamó a la sociedad a tener un papel activo en la política nacional y estatal, a sumarse para fortalecer las alternativas de gobierno que no solo eviten la llegada de la 4T al poder, sino trabajar en conjunto para sacar cada estado y al país “del retroceso en el que estamos sumidos”.

Aureoles Conejo acudió a este municipio a apoyar y acompañar a la candidata al gobierno por la Alianza Va Por el Estado de México, Alejandra del Moral, con quien previo a los eventos, sostuvo una reunión de trabajo en la que se trazaron las líneas de estrategia territorial con la que el ex mandatario apoyará para fortalecer la campaña.

Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, actividades para el fin de semana y muchas opciones más.





rdmd