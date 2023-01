¿Senaduría o diputación? Lo que dijo Cuauhtémoc Blanco sobre sus aspiraciones rumbo al 2024

El gobernador Cuauhtémoc Blanco confirmó su aspiración por contender en los comicios electorales de 2024, pero dijo que primero debe pedir la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Lo ha platicado con el presidente?", preguntó la prensa.

“No. Lo fui a ver el año pasado y se lo iba a proponer, pero espero tener otra reunión con él y pedirle que me de la oportunidad. Sí me gustaría. Pero no me voy a casar (con la búsqueda del cargo). Yo no soy como muchos políticos. Si me dicen que sí, adelante, pero sí me dicen que no pues me regreso al futbol.

“Yo no soy, como decimos en el futbol, hambreado de buscar otro puesto, si se da qué bueno y si no, pues ni hablar”.

¿Va para una senaduría, diputación?

“No te puedo decir ahorita. Mas adelante se los manifestaré, pero ahorita no se los voy a decir… Yo no soy de esos políticos que ya quieren otro hueso, otro, otro y otro. Si se da qué bueno sino me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de algún equipo de aquí de México; me encantaría dirigir en el extranjero, me encantaría dirigir a la Selección Mexicana”, dijo el gobernador en su gira de trabajo en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca.

De esta forma Cuauhtémoc Blanco avivó las versiones de los corrillos políticos en el sentido de que este año pedirá licencia al cargo de gobernador, para contender por un cargo de elección popular en la Ciudad de México, de donde es oriundo.

En ese tenor, el titular del Poder Ejecutivo en Morelos se deslindó de pertenecer o apoyar las precandidaturas de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y de los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard.

“No pertenezco a ninguno de los tres. Que gane el mejor y cuando gane lo vamos a apoyar con todo”, dijo.

Más adelante precisó que el candidato presidencial de Morena surgirá de una encuesta con tres participantes y cuando reciba instrucciones sobre el ganador, entonces apoyará al candidato, "porque al final de cuentas es Morena. Nosotros estamos con Morena y el que quede en las encuestas es al que vamos a apoyar”, subrayó.

En el caso del choque de trenes en la Ciudad de México, Blanco Bravo salió en defensa de la jefa de Gobierno porque, acusó, cuando suceden estos accidentes surgen las cuestiones políticas.

“Nosotros la clase política apoyamos a Claudia porque pasó esta situación complicada y difícil, entonces los contras van a seguir friegue y friegue porque quieren el 2024.

Ellos ya gobernaron durante… el PRI no sé cuántos sexenios, el PAN dos sexenios y Morena uno”, dijo.



