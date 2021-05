Segundo debate en Sonora; candidatos con ánimos caldeados

Sonora.- En un ambiente enrarecido provocado por el asesinato de un candidato y la declinación de otro, se llevó a cabo el segundo debate para aspirantes a gobernador en Sonora.

En la recta final del proceso electoral que tiene su máxima participación el día de la votación el próximo domingo 6 de junio, Movimiento Ciudadano se quedó sin candidato a gobernador.

Ricardo Bours declinó su candidatura a favor de Ernesto Gándara, abanderado de la Alianza “Va por Sonora”, integrada por PRI-PAN-PRD, pero no renunció, por tanto el partido naranja nombró al abanderado sustituto pero no lo puede registrar ante el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Manuel Scott Sánchez, candidato de relevo, respaldado por José Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional y Jorge Álvarez Máynez, secretario general de Movimiento Ciudadano, así como Carlos León, coordinador del partido en Sonora y decenas de simpatizantes, exigió en vano afuera de la sede oficial participar en el debate.

De seis quedaron cinco. Alfonso Durazo Montaño por la alianza “Juntos Haremos Historia” conformada por Morena-PT-PVE-NA; Ernesto Gándara por la alianza “Va por Sonora”, integrada por PRI-PAN-PRD; Cuauhtémoc Galindo por Redes Sociales Progresistas (RSP); Ernesto Zatarain, del Partido Encuentro Solidario (PES) y Rosario Robles de Fuerza por México (FxM).

A las 19:00 horas del martes 18 de mayo inició el debate; abrió el candidato Ernesto Zatarain del PES en el bloque de personas en vulnerabilidad.

“Hoy quiero iniciar el debate señalando el acto de corrupción más grande en la historia de Sonora que fue cometido durante tu administración municipal Ernesto Borrego Gándara, tú autorizaste la licencia de uso de suelo y de funcionamiento para la Guardería ABC de Hermosillo, tu eres el único responsable de la tragedia”.

Deberías pedir perdón en lugar de pedir el voto para la alianza perversa que representas, aseveró.

En su tiempo, Gándara dijo que no tenía que contestar, aseguró que alguien mandó a sus patiños para atacarlo pero con la frente en alto ve a su esposa y a sus hijas.

Rosario Robles candidata de Fuerza por México, señaló a Cuauhtémoc Galindo por defender y tener como director de la Policía Municipal - cuando fue alcalde de Nogales- a Fernando Portillo, torturador de Gisela Peraza, la trabajadora doméstica acusada por el ex gobernador Guillermo Padrés, de robarle dinero y joyas de la casa de gobierno y que tras cuatro años de cárcel fue declarada inocente.

Ernesto Gándara lamentó el asesinato del candidato a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta, y entonces aludió el ambiente afecta a Sonora, a México y particularmente al sur del estado.

“Aquí es importante tener claro qué hay que tomar el toro por los cuernos, que la seguridad si se puede resolver los problemas que se dan, pero no con conferencias, no con reflectores, no con reuniones por la mañana para tomar café, hay que tomar decisiones, dicen que la Guardia Nacional era el tema y no lo fue”.

El candidato Alfonso Durazo al sentirse aludido, reviró: “Contestaré cuando Gándara responda al candidato Zatarain los cuestionamientos de la Guardería ABC”.

Luego el abanderado del PES dio más de que hablar pidió permiso para presentar la Tarjeta Lila para amas de casa que no les alcanza “ni para un trapito, ni para una chanclita, ni para una pinturita”.

Rosario Robles le reclamó por decir que “las mujeres necesitamos dinerito”.

“Las mujeres queremos zapatos dignos y vestidos dignos, una vida digna en la cual podamos sentirnos orgullosas, porque las mujeres queremos respeto a nuestros derechos.

En este tenor transcurrió el debate donde la gobernadora Claudia Pavlovich fue el blanco de los ataques por diferentes frentes, contrario al pasado ejercicio donde el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el más atacado.

Los candidatos y la candidata hicieron sus propuestas y por último pidieron el voto el 6 de junio.

Al salir del encuentro, los aspirantes se fueron a celebrar con sus simpatizantes reunidos en puntos diferentes, pero cerca del recinto oficial del debate. Se auto proclamaron vencedores.

La transmisión de este debate estuvo a cargo de Telemax, así como sitio web y redes sociales del Instituto Estatal Electoral (IEE) que volvió a presentar fallas en la señal.

