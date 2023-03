"Seamos sororas, antes que contrincantes", invita Alejandra Del Moral a Delfina Gómez

La precandidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, invitó a la precandidata de Morena, PVEM y PT, Delfina Gómez, a ser “sororas, antes que contrincantes” en la contienda del próximo 4 de junio, pues, afirmó claro que será mujer la próxima gobernadora mexiquense.

Lo anterior lo afirmó tras el anuncio de Movimiento Ciudadano que no presentará candidato para la contienda mexiquense.

Lee también: MC se baja de la contienda por el Edomex: Zepeda

"Tendremos a la primer gobernadora del Estado de México”

Por ello, en un video en redes sociales, Del Moral afirmó “es más claro que esta elección será entre dos mujeres y que tendremos a la primer gobernadora del Estado de México”.

Así invitó a la extitular de la Secretaría de Educación Pública a sumarse, ambas, con responsabilidad en este momento histórico “para enviar un mensaje a todo el país sobre la importancia de la prticipación politica de nosotoras la mujeres”.

“Seamos sororas antes que contricantes”, sintetizó.

Dijo que deben demostrar que las mujeres enriquecen la política y lo hacen de forma constructiva donde hay ideas, pero no descalificaciones; con contrastes firmes, pero no ataques viles; con diferencia, pero no violencia.

Del Moral aseguró que si bien ambas representan proyectos diferentes, pero a pesar de las diferencias, las dos quieren que le vaya bien al Estado de México.

Por eso adelantó que pidió a su equipo organizar cinco debates con temas como seguridad, economía y empleo; salud y educación; desarrollo social y movilidad.

“Esperemos que aceptes. Es tiempo de nosotras las mujeres”, concluyó su mensaje.

Lee también: Gastan 61 mpd en etapa de precampañas en el Edomex

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd