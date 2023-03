MC se baja de la candidatura por el Edomex: Juan Zepeda

El senador y coordinador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, anunció que no sería el candidato a gobernador por el Estado de México y que además, lo más seguro es que su partido no participará en dichas elecciones.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, el político explicó sus razones para bajarse de la candidatura por el Edomex en los que destacó la polarización y ataques de los demás partidos políticos.

“Hoy mi voz quiere tener serenidad, prudencia y si gustas un poquito de sabiduría porque este escenario ya lo viví hace 6 años”, expresó.

Este lunes 6 de marzo se reunirá la Coordinadora Ciudadana Nacional que se erigirá en la Asamblea Electoral Nacional para tomar una definición en torno a las candidaturas del Estado de México y de Coahuila, informó Zepeda.

En dicha reunión se hablará sobre el por qué el senador recomendó no presentar aspirante a gobernador en el Edomex y recordó las otras ocasiones en que ha sufrido ataques cuando ha sido candidato.

Zepeda recuerda ataques por ser candidato

“Hace 6 años escuché descalificaciones, insultos, difamaciones, infamias, por el actual presidente de la República. Él me imputaba falsedades que jamás ocurrieron, que yo fui candidato legítimo de demostrar que se pueden cambiar la situación de Estado de México y tuvo un impacto negativo en el siguiente año en el instituto político que yo representaba a partir de esta polarización, descalificación que hoy estamos viviendo nuevamente”, dijo durante la entrevista.

Juan Zepeda informó que Movimiento Ciudadano hoy va a hacer una valoración política para “dar un paso lateral, es decir, no meternos en esta polarización que hoy, pues, recorre todo el país, queremos serenarnos y que este paso lateral también sea una voz o un silencio que llame a la reflexión”.

Patidos de uno y otro lado acusan a MC de hacer el trabajo a su competencia

Recordó que, en las elecciones del 2022, Movimiento Ciudadano compitió en las 6 elecciones a gobernador, en las que propusieron” hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de lucha, de trayectoria con propuesta” y, dijo, los descalificaron a más no poder, los acusaron de dividir el voto, de que se sumaran hacía uno u otro proyecto, los acusaron de estar haciéndole el juego a uno u otro mando y los fueron minando paulatinamente.

“Hay una relación muy extraña, o por lo menos sospechosa en algunos resultados que se dan en donde gobierna el PRI y donde gana Morena. Resulta que cuando ese gobierno cae en manos de Morena, a los exgobernadores los llaman embajadores, así tenemos a la de Sonora, Sinaloa, Campeche, Quintana Roo, que ahora son embajadores y uno se pregunta: ¿Que no eran los corruptos que querían quitar? ¿Que no era lo que se iba a combatir? ¿Por qué los premian?”, denunció.

Es por esto que al ser cuestionado por Ciro Gómez Leyva que si no será candidato dijo que no pues “una vez que empecemos a crecer en el Edomex nos vamos a ver sometidos al ataque de uno de otro y van a minar el gran proyecto que tenemos para el 24 porque el ciudadano de buena fe está esperando que haya equilibrio en la República, que haya equilibrio en el Congreso, que haya alternancias y no queremos que nos culpen de un resultado que muy probablemente viene con un resultado que vienen de los resultados que yo decía de Sinaloa, Campeche, Sonora…”.

Juan Zepeda asume la responsabilidad de no participar por el Edomex

Por esta acción de no participar en las elecciones, el senador dijo que “asumo total y absolutamente la responsabilidad y la petición de que tomemos esta decisión, por algo muy sencillo, lo viví hace 6 años y sé los efectos que causa que te difamen, que te imputen cosas que no son y si se trastoca un proyecto que venimos construyendo en MC para darle una alternativa a los ciudadanos”.

Asimismo, hizo un llamado “a esos que asumen la misma actitud del hoy presidente, cuando nos exhortan a sumarnos con ellos con difamaciones, con insultos” a cambiar y aseguro que esos que los invitan a sumarse a sus alianzas, “son los que nos golpean a nuestros gobernadores, a Samuel García, mi querido compadre, le quieren hacer juicio político, el PRI. Y en jalisco, a Alfaro también nos lo golpetean”.

Juan Zepeda también aseguró que es una decisión personal, pero asegura que no se irá de MC y que estará al pendiente de que las candidatas cumplan lo que prometen.

Además, detalló que no habrá logo de Movimiento Ciudadano en las boletas del Estado de México, “hemos platicado de no proponer ningún candidato. Eso también va a facilitar algo, si hay algún acuerdo en lo oscurito que nos lo querían imputar a nosotros, ¡fuera mascaras!”.



