Para acompañarla en la fórmula al Senado de la República, Sandra Cuevas, se ajustará tanto al ideario, agenda y objetivos tanto de Movimiento Ciudadano (MC), como de Alejandra Barrales, quien no dejará de impulsar “derechos y libertades” para todos los sectores de la Ciudad de México.

“Lo que nos debe dar certeza de qué agenda vamos a impulsar es la propia plataforma de MC porque cuando nosotras aceptamos ser candidatas de este movimiento, aceptamos sus propuestas, causas y planteamientos y, si no fuera así, no estaríamos aquí”, dijo la exlíder nacional del Partido de la Revolución Democrática en entrevista con EL UNIVERSAL.

Ante las críticas lanzadas por la opinión pública y otros militantes del partido naranja sobre la polémica decisión de integrar a Sandra Cuevas a MC, Barrales Magdaleno indicó que lo que la fuerza emecista trata de hacer es construir pluralidad en el movimiento, hacer política de una forma diferente donde la gente pueda externar sus diferencias para trabajar juntos por un México donde la política no se polarice por diferencias de opinión.

“Movimiento Ciudadano es una forma diferente y nueva de hacer política. Aquí se vale opinar diferente, pero trabajar juntas es lo que le sirve a la gente. Que se opine todo lo diferente que se quiera, pero que trabajemos juntas es lo que nos va a ayudar a sacar al país adelante.

“Ha habido mucho cuidado en no lastimar a la plataforma, ni a la campaña. Todo lo que está por venir es parte de lo que tenemos que empezar a vislumbrar en este país: que la gente pueda externar sus diferencias y que nos puedan ver juntos trabajando, impulsando agenda porque estamos acostumbrados a la radicalización y polarización, pero eso no le ayuda en nada al país”, declaró al ser cuestionada sobre la extrema diferencia de agendas que han trabajado las compañeras de fórmula.

Aseguró que a Sandra Cuevas se le incluyó en Movimiento Ciudadano por su trabajo en favor de los jóvenes, pues insiste en el combate a la delincuencia y las adicciones; también por su labor en beneficio de las mujeres y porque es una mujer “echada para adelante, trabajadora y que no pide permiso para alcanzar sus objetivos” y defender a la alcaldía Cuauhtémoc.

“(Sandra Cuevas) Viene a aportar toda su energía, toda su capacidad de trabajo, toda la experiencia que ha tenido al frente de una de las alcaldías más grandes de la ciudad y la que recibe más gente transitando por esta capital y tiene una gran experiencia en ese sentido por eso es importante el apoyo que podamos recibir de una mujer como ella.

“Yo no tengo duda de que vamos a impulsar una agenda de derechos y libertades como la que yo he impulsado siempre, no tengo duda porque hoy somos candidatas de una plataforma política y llevamos una lista de causas que tenemos que defender y que abierta y voluntariamente hemos dicho que vamos a defender, de eso no hay duda”, prometió la exdiputada del PRD.





























