Empiezan “las fugas en barco” de Claudia Delgadillo en Jalisco

Desde Jalisco, nos platican que la semana no va muy bien para la candidata de Morena a la gubernatura, Claudia Delgadillo González (Morena), pues apenas el lunes uno de sus mejores operadores políticos, Alonso Barajas, anunció que se unía al equipo del emecista Pablo Lemus Navarro, pero como si el golpe no fuera lo suficientemente fuerte, un día después la regidora en Zapopan, Sandra Espinosa, y el diputado local, Mizraim Alonso, ambos morenistas, difundieron en redes sociales un video en el que piden al dirigente nacional guinda, Mario Delgado, sustituir a doña Claudia como abanderada porque su desempeño es malo y lo que le sigue y no representa, según ellos, los valores del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Claudia no es Claudia”, afirmaron. ¡Auch!

Tropezones de alianza opositora

Donde tampoco les está yendo muy bien, nos cuentan, es en la coalición del PRI-PAN-PRD-RSP en Morelos, pues fue escándalo nacional que su candidato a diputado federal y exgobernador, Sergio Estrada Cajigal Ramírez (PAN), resultó vinculado a proceso, y deberá cumplir seis meses de prisión domiciliaria por el delito de violencia familiar y de género. Como si no fuera suficiente, nos indican, dos colaboradores de la candidata a gobernadora, Lucía Meza Guzmán (PRI), también enfrentan denuncias por presuntamente golpear a mujeres, pero aún no han sido vinculados a proceso y aunque ninguno de los dirigentes quiere hablar del tema, los que sacan provecho son sus opositores. ¡Qué tal!

Promete Alito hasta sede nueva

El que anda en Aguascalientes “con más fe, que certeza” nos comentan, es el dirigente estatal del PRI, Kendor Gregorio Macías Martínez, pues su partido las está pasando duras. Nos detallan que don Kendor confía en las promesas de su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, quien se comprometió a resolver varios pendientes; uno de ellos, que desde hace un año el partido tiene sus oficinas en un edificio del gobierno estatal, las cuales tarde o temprano tendrá que devolver, por lo que don Alejandro ofreció que cuando pasen las elecciones del 2 de junio buscarán que el PRI “tenga su propia casa”, quizá la construcción de un nuevo edificio, aunque reconoció que lo que faltan son recursos, pequeño detalle. “Soñar no empobrece”.