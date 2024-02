El candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, remarcó que la Ciudad de México tendrá “muchísimos” retos que enfrentar en los próximos 6 años y se debe analizar, con miras al 2 de junio, quién tiene el mejor perfil para gobernar la capital y “capitanear el barco en época de tormenta”.

“Que no se vayan nada más por quién podría ganar o no el 2 de junio; que piensen quién es el mejor perfil para gobernar esta ciudad, para capitanear el barco en época de tormenta. Esta ciudad va a tener muchísimos retos en los próximos 6 años y necesita un adulto en el cuarto”, apuntó el contendiente naranja durante su participación en el encuentro con La American Society of México.

Chertorivski aseguró que “la Ciudad de México necesita buenos gobiernos; personas que sepan qué se tiene que hacer y que sepa cómo hacerlo”.

Al señalar su libro más reciente en el que aborda los 12 problemas de la urbe, Salomón Chertorivski habló sobre la problemática de la escasez del agua en la urbe, uso de inteligencia artificial, y la importancia y apoyo que debe otorgarse a la sociedad civil.

“Yo sí creo que no nada más se tiene que decir qué se tiene que hacer sino decir cómo se tiene que hacer. Yo sí sé”, remarcó.

A una semana de iniciar las campañas electorales, Chertorivski informó que habrá propuestas e ideas más que confrontaciones.

Aborda la llegada de Barrales y Cuevas

Al término de su participación, en una breve entrevista el candidato de Movimiento Ciudadano habló sobre la llegada de Sandra Cuevas y Alejandra Barrales quienes buscarán en fórmula, llegar al Senado de la República como candidatas de Movimiento Ciudadano.

“Lo nuevo está en la visión, en lo que proponemos. Cualquier fuerza política debe estar abierta a sumar personas talentosas, de lucha y que entren a un colectivo que se ha construido con causas, ideología y a eso vienen quienes se suman, a aportar al movimiento que hemos construido”, dijo.

