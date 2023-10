El exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, aspirante de Morena a encabezar la Coordinación de la Defensa de la Transformación de la Ciudad de México, confió en estar en la lista final de aspirantes, que dará a conocer el partido este viernes 13 de octubre, y que participarán en la encuesta final para definir a su virtual candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno.

Aseguró que no declinará en su lucha por encabezar la Cuarta Transformación en la Ciudad y que, por el contrario, se fortalece al englobar una estrategia que permita recuperar el territorio perdido en 2021.

“No solamente no me bajo para buscar la coordinación estatal de Morena, sino que voy a comenzar una lucha para recuperar las nueve alcaldías que se perdieron en 2021, me hago responsable de que se ganen esas nueve alcaldías, pues nadie lo está haciendo en este momento, con una ideología progresista, de izquierda que ha caracterizado a esta ciudad de derechos”, comentó.

Lee también Actor de cine para adultos buscará diputación federal por el PRD en 2024

En este sentido, dijo que ninguno de los otros candidatos ha volteado a ver las nueve alcaldías que en 2021 perdieron, porque ahora parece que el interés político solo se enfocó en la jefatura de gobierno.

Por lo anterior, adelantó que hará lo necesario, con un trabajo puerta a puerta, con sus asambleas informativas para recuperar la credibilidad, conocer y atender las necesidades de todos los habitantes en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán.

Aunque reconoce no tener el mismo reflector que otras y otros aspirantes, confía en que en la encuesta aparecerá su nombre, y será el elegido, pues presumió que recorre cada día el mayor número de kilómetros de toda la capital.

Lee también Nadie será excluido, dice alianza PAN-PRI-PRD sobre elección de candidato para CDMX

“Hay una cierta amnesia política pareciera que se nos olvidó lo que ocurrió en 2021 en la CDMX, hoy tenemos la certeza de que las nueve alcaldías que se perdieron electoralmente hablando en la CDMX son un golpe no solamente inolvidable, sino una piedra en el zapato para las elecciones de 2024”, aseguró el exfuncionario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss