El sábado por la noche, siete diputados locales de Morena, que fueron electos por Mayoría Relativa, enviaron por separado una carta al Consejo General del instituto Electoral de la Cuidad de México (IECM) para solicitar su incorporación al PT o PVEM.

En la misiva se detalla que se les pretende asignar a un Grupo Parlamentario sin que esta decisión le fuera consultada. “Lo anterior, resulta como una determinación indebida, pues es potestad exclusiva y un derecho de cada legislador, finalmente el decidir, dentro del ejercicio de la práctica parlamentaria, a que Grupo o Asociación quiere pertenecer”.

Las y los legisladores que solicitaron este cambio fueron:

Víctor Varela, quien ganó el Distrito 27

Juan Rubio Guelito, del Distrito 22

Alejandro Carbajal González, ganador del Distrito 3

Israel Moreno Rivera, , quien resultó triunfador en el Distrito 10

Iliana Iván Sánchez, triunfadora en el Distrito 9

María del Rosario Morales, ganadora en el Distrito 22

Gerardo Villanueva, triunfador en el Distrito 26

Estos siete escritos fueron tomados en cuenta por el Consejo General del IECM para otorgarle más diputaciones plurinominales a Morena.

El consejero Ernesto Ramos indicó que no pueden desconocer estos documentos, ni archivarlos o romperlos, y que ante la duda, votaría a favor. “En caso de duda voy a irme por reconocer el derecho de estas personas, no tengo elementos para cuestionarlo, se había dicho que las cartas pudieran ser falsas, si son falsas en una impugnación se caen en dos minutos, lo verán los órganos jurisdiccionales”.

En este sentido, la presidenta del IECM, Patricia Avendaño, comentó que actúan de “buena fe” con estos escritos, que es una situación inédita, pero que no pueden descalificarlos, “no podré acompañar el hecho de desconocer estos escritos por considerar que no son verdaderos”.

Erika Estrada precisó que ellos no pueden decidir el Grupo Parlamentario de las y los diputados, por lo que criticó este acuerdo modificado. Carolina Del Ángel también criticó el poco tiempo que tuvieron para estudiar este documento, que fue modificado por el consejero Bernando Valle para adecuarlo a la nueva distribución.

“Aprobamos una regla, regla que ahora se está pretendiendo desconocer por siete escritos que aparecen en la mesa de este Consejo General, no pretendo restarles valor, ni archivarlos, ni guardarlos en un cajón, simple y sencillamente darles el valor probatorio que tienen. Son manifestaciones de personas que dicen; ‘yo no quiero pertenecer a una bancada’, está muy bien, que no pertenezcan, el día 28 de aristón pueden decir a qué bancada quieren pertenecer, lo que se está haciendo sí es modificar el cálculo de reparto de RP, y el convenio de Morena, PT y PVEM va a pasar de tener 38 curules a tener 43”, dijo Estrada.

Leer también: Alcaldes y diputados electos tienen vínculos con el crimen organizado en Guanajuato: Diego Sinhue

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc