León, Gto.- El gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reveló que al menos ocho candidatos electos para alcaldes y diputados en las elecciones del pasado 2 de junio tienen vínculos con la delincuencia organizada.

En entrevista colectiva, el mandatario evitó dar los nombres y partidos a los que pertenecen, por tratarse de información delicada y de seguridad que tiene que pasar por los conductos correspondientes.

“Yo se los dije, se los dije antes de las campañas, cuidado con escoger candidatos vinculados al crimen organizado. Lamentablemente hoy les tengo que decir que de acuerdo a la Mesa de Seguridad hay por lo menos ocho candidatos electos que tienen alguna relación con grupos delincuenciales”, dijo en la sede del Poliforum León.

Rodríguez Vallejo explicó que esa información se subirá en la Mesa de Seguridad para informar a los altos mandos de la situación que prevalece y de las posibles consecuencias que se van a dar de seguir este camino en el estado de Guanajuato.

“Es información que se subirá a donde se tenga que subir, a las instancias correspondientes; es un tema muy delicado que yo advertí, que los partidos deberían de revisar a qué candidatos proponían a la ciudadanía y lamentablemente hoy vemos que al menos 8 de los que hoy aparecen electos, porque están en los cómputos, están en las constancias, 8 de los que están en el PREP tienen al menos un vínculo o relación familiar o relación con grupos delincuenciales, lo cual creo que es muy delicado, muy grave”, puntualizó.

Explicó que por tratarse de un delito federal, se hará de conocimiento a las autoridades federales de los vínculos familiares, empresariales que se han detectado en ciertos candidatos con grupos de la delincuencia organizada.

Rodríguez Vallejo advirtió que no porque hayan pasado las elecciones quiere decir que vamos a dejar de investigar.

De acreditarse la comisión de por lo menos algún delito del fuero común se procederá en contra de esos sujetos, en el fuero común; pero si todo el vínculo es relacionado con delincuencia organizada, pasará a la federación, quien tendría que abrir la investigación y de encontrar algún delito proceder, indicó.

El gobernador descartó que la calidad de alcaldes o diputados electos, o incluso que tomen posesión, pudiera evitar que se procediera en contra de ellos, de comprobarse su participación en un delito.

“Ya no existe esto del fuero, el fuero se creó para que lo que digas en tribuna no tenga consecuencias legales penales, pero no quiere decir que si cometes un delito seas así el gobernador o el presidente no se te pueda procesar; o sea, eso de la toma de protesta, la constancia, el tema electoral y cívico seguirá su causa”, agregó.

Dijo que las investigaciones llevarán su tiempo porque no son rápidas, son elementos que se desprenden de las propias elecciones, entonces es un tema de cuidado.

El panista hizo un llamado a los diputados actuales en el Congreso Local para que hagan hacer una verdadera reforma electoral que frene el ingreso de candidatos vinculados a la delincuencia organizada, es decir, poner controles más estrictos.

“Desde mi punto de vista, pruebas de control de confianza, tienen que pasar algunos otros tamices, como revisiones de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), de sus patrimonios, investigaciones serias antes de aprobarlos como candidatos.

Fuerzas del Estado refuerzan seguridad en Tarimoro

El gobernador dio a conocer la infiltración del crimen organizado en las candidaturas, tras el ataque a una tienda del alcalde electo de Tarimono, Diego Sinhue ( Morena), en el que fallecieron dos personas.

El mandatario guanajuatense expresó condolencias para las familias de un hombre y de una mujer, empleados del alcalde electo de Tarimoro, que perdieron la vida y afirmó que se activaron diferentes células de la Fiscalía del estado que realizan las investigaciones en busca de los responsables.

El miércoles 5 de junio, al mediodía criminales hicieron explotar bombas molotov en el mini súper “Mi Tienda”, atacaron a los empleados con armas de fuego, rociaron gasolina y le prendieron fuero en los momentos en que personas realizaban compras de lácteos y abarrotes.

Luego de esos hechos, el gobernador informó las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado reforzaron la seguridad en ese municipio, para cuidar a la ciudadanía. “Nosotros no cuidamos criminales, nosotros cuidamos a la ciudadanía”.

Dijo que la gente no tiene la culpa de estas decisiones del partido, bueno el partido que los elige, pero nosotros tenemos la obligación de cuidar a los ciudadanos y eso vamos a seguir haciendo".

