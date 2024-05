Mérida, Yucatán.-No nos enfrentamos a los candidatos de Morena, sino "al crimen desde el poder" y a esos delincuentes no los vamos a dejar pasar en Yucatán, advirtió el candidato de la alianza PAN, PRI, PANAL al gobierno de Yucatán, Renán Barrera Concha en su cierre de campaña.

Los de Morena no son candidatos, son el crimen desde el poder, precisó ante miles de seguidores en su cierre de campaña, acompañado de la candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez, del candidato al Senado Mauricio Vila Dosal y la candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Labiada.

Asimismo Barrera Concha dijo que en Yucatán nadie quiere a los chapulines, que en lengua maya serían los "Cox virá", y por eso -dijo- "Van a perder el próximo domingo". Barrera Concha manifestó que el país y los gobiernos de Morena representan la inseguridad; la delincuencia, y además " son pésimos para gobernar".

" No tienen (los de Morena), ningún gobernador para presumir, en cambio el PAN tiene a Mauricio Vila, un gobernador que ha dado muchos y buenos resultados", subrayó. Agregó el aspirante del blanquiazul que aunque no les gusta que se les diga, los de morena tienen narco candidatos y gente que parece vinculada a la delincuencia y a esos -reiteró- "No los vamos a dejar pasar". Pidió a su gente salir a votar y cuidar su sufragio el próximo domingo porque faltan solo unos días para el triunfo.

En los terrenos de Mitza ubicados al poniente de Mérida, miles de panistas, priistas y de Nueva Alianza, escucharon decir a Barrera Concha la seguridad hay que cuidarla.

Por eso reiteró :" Vamos a blindar las fronteras con Campeche y Quintana Roo para que Yucatán se mantenga seguro, y pensemos bien, hay que hacerlo porque lo que se pierde no se recupera". Asimismo el candidato de la alianza PAN, PRI, PANAL al gobierno de Yucatán Barrera Concha advirtió que la seguridad de que goza Yucatán, es consecuencia de años de trabajo, esfuerzo e inversiones y que no se puede perder.

El aspirante blanquiazul pidió a la gente reflexionar sobré el futuro de Yucatán y ver lo que está ocurriendo en otras partes del país, la galopante violencia y la inseguridad.

Por su parte, Xóchitl Gálvez señaló que será una presidenta que apoye y proteja a las mujeres, a sus hijos y que se combata la pobreza extrema. También dijo que apoyará las energías limpias y los paneles solares para no depender de servicio deficiente como el que está dando la CFE con puros apagones.

La aspirante presidencial dijo que "Yucatanizará" el país para que en todo México haya seguridad. "Se acabarán los abrazos a los delincuentes, no más.." afirmó.

