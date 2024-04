Ante las propuestas en materia social que han dado a conocer los tres aspirantes a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski, que incluyen la entrega de apoyos económicos y becas para estudiantes, expertos en sociología consideraron que ninguno ha presentado una estrategia integral con visión de derechos sociales que no solamente se limite a la entrega de apoyos.

Además, destacaron que los tres candidatos tienen propuestas con una visión muy general de la Ciudad de México, por lo que hacen falta estrategias más particulares conforme a las necesidades de los habitantes de cada una de las 16 demarcaciones territoriales.

Saúl Arellano Almanza, integrante del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, consideró que los tres candidatos hablan de lo social estrictamente pensando en la pobreza sin que en ninguna de las propuestas se encuentre una visión de cómo reducir las desigualdades de la Ciudad de México.

Lee también: "Empieza la cuenta regresiva para nuestro triunfo contundente", dice Clara Brugada

“Desigualdades en acceso al transporte, desigualdades en acceso a la salud, desigualdades en acceso a la educación, a la vivienda, etc. Las propuestas que se han visto son estrictamente acciones puntuales, pero una acción o una idea de un programa no constituye, ni una idea de política pública, ni mucho menos una visión general de gobierno”, explicó el académico.

En el caso de Clara Brugada, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y PVEM, su estrategia social está anclada en lo que ya hizo en Iztapalapa; por ejemplo, con la creación de 100 Utopías, algo que “costaría una cantidad infinita de dinero” no sólo para su construcción, sino para su operación y mantenimiento a futuro. Por otro lado, está el cuestionamiento de si esta infraestructura sería la respuesta de lo que requiere la capital en materia social, señaló el experto.

Respecto a la entrega de apoyos sociales que han propuesto los candidatos a la Jefatura de Gobierno, Arellano Almanza advirtió que “repartir dinero tiene una eficacia pero limitada; en ningún país del mundo se ha abatido la pobreza repartiendo dinero, eso es un hecho comprobado”, pues tanto la propuesta del candidato de la alianza Va por la CDMX, Santiago Taboada, de la tarjeta rosa, como las propuestas de Clara Brugada, con la pensión universal y otros apoyos para grupos específicos, como becas para estudiantes, “tienen como supuesto que el dinero que se transfiere tiene una eficacia por sí mismo cuando en realidad no es así.

“El dinero está bien porque hay muchas personas que sin esos recursos se verían en condiciones todavía peores de vida, pero lo que haría falta pensar es que en realidad los apoyos son recursos que deberían ser temporales porque lo que resuelve la pobreza —y eso ya se tuvo una buena experiencia en este país en los últimos años— es el incremento en el ingreso, pero sobre todo, el incremento en el ingreso laboral. ¿Por qué? Porque la política social es mucho más que programas sociales, y es mucho más que reparto de recursos o transferencias de ingresos”, indicó el experto.

Por separado, José Antonio Carrera Barroso profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Sociología de la UAM, comentó a EL UNIVERSAL que considera que una ciudad como la capital mexicana no necesita generalidades, y ninguno de los tres candidatos “se han detenido a mirar todo lo que lo que esta Ciudad necesita. Aquí en el oriente necesitamos transporte, que son necesidades diferentes a las de Benito Juárez o a las de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Les hace falta mirar con microscopio las necesidades puntuales que existen en las arterias porque no podemos ya pensar la Ciudad con una mirada desde esta gran teoría metropolitana, sino más bien en sus particularidades, necesidades que me parece que la candidata y los candidatos no recuperaron”, señaló el académico.

Lee también: Santiago Taboada promete apoyo económico de 14 mdp anuales para los carnavales de la CDMX

Carrera Barroso apuntó que desde 1997 la capital del país se ha ido forjando como una ciudad progresista y de muchos derechos, por lo que en la actualidad es imposible que una candidatura no proponga programas sociales, pues resultaría “impopular”.

En el caso de los planteamientos de Santiago Taboada, el especialista consideró que su propuesta va enfocada a que los programas sociales estén encaminados al desarrollo económico a través de los servicios, en especial a través del turismo, así como el uso del llamado salario rosa, que es “una visión machista de la labor de las mujeres”.

En el caso de una de las propuestas más importantes de la morenista Clara Brugada con la construcción de Utopías, Carrera Barroso refirió que se trata de una “muy buena idea, pero mal aplicada en Iztapalapa”, ya que por supuesto que se necesitan áreas verdes, espacios para el fomento de la cultura, pero que en el oriente de la capital han quedado como elefantes blancos.

En tanto, respecto a las propuestas de Salomón Chertorivski, abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), el experto destacó su postura de entablar diálogo con organizaciones de la sociedad civil y dar atención a inversionistas sin descuidar la parte social.

No obstante, señaló que a los tres candidatos les hace falta “tocar tierra para ver la realidad” que se vive en la Ciudad de México.

“No es la misma ciudad la que vivo aquí en Iztapalapa que la que viven en Benito Juárez, ni es la misma ciudad la que viven en Cuauhtémoc, que la que viven en Milpa Alta, donde hay pueblos originarios. A mí me parece que los dos candidatos y la candidata lo que les falta es que esta Ciudad tan plural no necesita generalidades (...) sino mirar las necesidades puntuales”, expresó.