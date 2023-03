PRI advierte que no permitirá injerencia del gobierno Federal en elección del Edomex

Toluca, Méx.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no permitirá que haya injerencia del gobierno federal o del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la elección para renovar la gubernatura mexiquense, advirtió Eric Sevilla Montes de Oca.

Además, precisó que las reuniones de Horacio Duarte, coordinador de la precampaña de Morena, han sostenido varias reuniones con el presidente de México, lo que parece una forma de intervenir. “Me parece grotesco, ya es la segunda visita a Palacio Nacional en menos de tres semanas, y pareciera que Aduanas sigue necesitando mucho de este personaje”.

"Lo que menos vamos a permitir los priistas y la coalición que incluye al PAN, PRD y PANAL, es la injerencia del gobierno de la República, pedimos piso parejo, una elección limpia", destacó.

En conferencia de prensa, aseguró que el PRI ha presentado 40 impugnaciones en contra de Morena y sus aliados ante los órganos electorales y no 10 cómo ha dado a conocer la coalición de Morena, PT y PVEM. "Nuestras quejas están bien fundamentadas, algunas que ponen hasta en riesgo el registro de la precandidata de Morena, no como lo que han metido ellos, no es cascajo lo nuestro", aseguró.

Entre ellas, dijo, encabeza la lista la injerencia del gobierno federal en la precampaña, pues a través de un tuit del gobierno federal, donde dice "la maestra Delfina es una mujer honesta, que tiene mi confianza, nada que ver con los políticos", lo que califico como un acto de absoluta ilegalidad.

Por otro lado, abundó, está, el tema de violencia política de género contra Alejandra del Moral, la precandidata única del PRI, actos en los que incurrió el coordinador de la campaña de Morena, Horacio Duarte, quien publicó en sus redes sociales un mensaje que quitó después, "lo escribió y luego trato de corregir, pero ahí está otra trampa". Señaló que dichas publicaciones usan el apellido de la precandidata priísta "dicen sin moral", con lo que estimó, viola la ley electoral y otro, dónde dice que "la candidata del PRIAN, sigue promocionando el Salario Rosa".

Agregó que también señalaron ante los órganos electorales el uso de recursos públicos de gobiernos municipales para la colocación de sellos en espectaculares dónde se mostraba la imagen de la precandidata del PRI, que bajaron de postes registrados ante el IEEM, con suspensiones en Tecámac, Ecatepec y Valle de Bravo, dónde gobierna Morena.

En relación con las encuestas, aseguró que son un instrumento de planeación Política, pero también una fotografía que va mostrando las evoluciones y en una de ellas se demuestra que han avanzado 22 puntos en las preferencias, "estamos muy contentos, crecimos 19 puntos entre noviembre y febrero".

"Vamos bien, seguimos caminando con gran agenda y al término de intercampaña habrá tiro, vamos a arrancar en una contienda parejita, muy buena", Subrayó.



