Por elecciones, no habrá restricciones vehiculares en CDMX y Edomex este 2 de junio Aunque para el domingo se esperan condiciones para la alta presencia de contaminantes, la CAMe tomó la decisión de no aplicar restricciones vehiculares con al finalidad de "que la población pueda ejercer su libre derecho al voto”

Foto: archivo/EL UNIVERSAL