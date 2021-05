Sonora.- Carlos Ernesto Zatarain González, candidato a gobernador de Sonora por el PES, en pleno debate pidió permiso para echarse un comercial: “Tarjeta Lila para las amas de casa que muchas veces no tienen ni para un trapito, ni para una chanclita, ni para una pinturita”.

“Yo agradezco mucho al Instituto Estatal Electoral esta oportunidad y también déjenme echarme el comercial Tarjeta Lila para las amas de casa”, promovió.



“Sabemos nosotros que las amas de casa reciben el sueldo de su marido y lo utilizan muy bien, lo utilizan para los satisfactores de necesidades del marido y también para los hijos”.

“Pero ellas no tienen ningún dinerito que les quede, por eso un programa social del próximo gobierno del Estado, si su amigo Carlos Zatarain es gobernador y le digo a Rosario -Robles- que yo le he dicho a las amas de casa que muchas veces no tienen ni para un trapito, ni para una chanclita, ni para una pinturita”.

Para todas aquellas madres de familia, amas de casa, que requieran y que tenga necesidad y no les alcanza su dinero, para eso es la tarjeta Lila del Partido Encuentro Solidario, expresó.

A partir del próximo año en el presupuesto de egresos del Estado estarán contemplados los recursos para que todas las amas de casa y en su justicia y si así lo necesitan, les cumpliremos con la tarjeta Lila.

“En el gobierno del Partido Encuentro Solidario lograremos la Tarjeta Lila. ¡Felicidades amas de casa!.

La candidata Rosario Robles de Fuerza por México, incrédula le preguntó:

¿Cuántas amas de casa están en el estado de Sonora?, ¿cuántos recursos va a destinar para este fin?, ¿ya lo contempló?.

Después le reclamó: “usted señaló que las mujeres necesitamos dinerito, yo les quiero decir que las mujeres queremos la autonomía económica y recursos suficientes para una buena calidad de vida”.

Que los recursos “no sirvan para comprarnos chanclas, las mujeres queremos zapatos dignos y vestidos dignos, una vida digna en la cual podamos sentirnos orgullosas, porque las mujeres queremos respeto a nuestros derechos”, enfatizó Robles.

