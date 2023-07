Al arribar a Los Cabos, Baja California, el aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, dijo que no necesita acarreos de personas y que va ganando en la entidad.

"Agradecerles su presencia, su entusiasmo, vamos ganando en Baja California, vamos para arriba echándole ganas, estamos muy cerca, estamos a unas semanas, vamos avanzando, avanzando, aquí están los que quieren, no necesitamos acarreos, vamos ganando sonrían", aseguró.

La tarde de este martes, Marcelo Ebrard fue recibido con flores en el Aereopuerto de Los Cabos, y posteriormente realizó una asamblea informativa junto con ciudadanos de Baja California.

"Nunca he volteado bandera"

Ebrard aseguró en 23 años que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, nunca ha volteado bandera ni ha sido oportunista por lo que no le tiene miedo a nada ni a nadie.

"Llevo 23 años, casi 24, apoyando a Andrés Manuel (López Obrador), y aquí sigo el día de hoy. Nunca he volteado bandera, nunca he sido oportunista, y nunca he fallado", aseguró en una asamblea informativa en Los Cabos.

El aspirante por la coordinación de la defensa de la transformación de Morena aseguró que es una "flecha derecha" y dijo que "no le tengo miedo a nada ni a nadie porque no debo nada"

"Creo firmemente en la grandeza de México, me apasiona mi país, amo profundamente sino no estaría aquí. Me importa lo que le sucede a los demás", aseguró Marcelo Ebrard.

Arropado por decenas de habitantes de Baja California, el excanciller recordó los logros de la Cuarta Transformación que ha encabezado López Obrador, pero reconoció que se debe seguir la la lucha contra la corrupción, ya que indicó que es una batalla que no se ha terminado.

