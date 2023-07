El aspirante presidencial Marcelo Ebrard consideró que la “chicanada” que podría darse en este proceso interno de Morena es que no respeten los resultados de la encuesta.

En conferencia, dijo que hasta el momento no se ha dado así, pero que se podría dar en caso de una encuesta que no sea veraz.

“Que quisieran alterar el resultado de la voluntad de la gente, que se quiera presentar una encuesta que no sea veraz, está difícil implementar porque nos pidieron varias encuestadoras, pero esa sería una razón muy importante de no aceptar el proceso que en su momento se presente”, indicó al ser cuestionado sobre una posible “chicanada” que se presente en este proceso.

“Lo que digo es que si me hacen una ‘chicanada’ o ‘canallada’, no lo puedo permitir. Y sobre las encuestas se acordó en el Consejo Nacional que las que se han equivocado en las elecciones no se tomen en cuenta, nosotros hicimos un análisis de las que no son precisas, y eso lo votamos todos”, indicó.

Sobre si ha presentado quejas en Morena por inconsistencias de derroche de recursos sus compañeros en este proceso interno, Marcelo Ebrard adelantó que se presentaron varios documentos para que el partido los valore, y tome las medidas necesarias; sin embargo, no quiso revelar las causas.

El exsecretario de Relaciones Exteriores informó que del 26 de junio al 2 de julio erogó 104 mil 520.43 pesos como parte de sus actividades del proceso interno de Morena en busca de la Coordinación de la Defensa de la Transformación.

Cabe mencionar que en la primera semana, Ebrard erogó 286 mil 988 pesos, es decir, 182 mil 468 pesos más respecto de la segunda semana.