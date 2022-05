Por segundo día en esta semana, Morena utilizó las instalaciones del Senado de la República para realizar actividades en favor de sus candidatos a las gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones del 5 de junio.

Luego de que el lunes pasado el candidato al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal, fue vitoreado abiertamente en la sala de juntas de la Jucopo por senadores y diputados de Morena y sus aliados, este miércoles el turno fue para Nora Ruvalcaba, candidata a la gubernatura de Aguascalientes, quien dio conferencia de prensa junto al presidente de Morena, Mario Delgado, y un grupo de legisladores de ese partido.

Tanto el senador Alejandro Armenta como el líder nacional de Morena negaron alguna violación a la ley, pues “nunca se llamó al voto”.

Sin embargo, minutos antes, en el Patio del Federalismo del Senado, Mario Delgado afirmó ante los medios de comunicación que Nora Ruvalcaba, a quien presentó como “la próxima gobernadora” de Aguascalientes, ha logrado “una remontada histórica” y ya encabeza las preferencias electorales.

Asimismo, denunció guerra sucia contra la candidata y sus colaboradores, así como persecución policiaca contra los simpatizantes de Morena en Aguascalientes, entre otras irregularidades.

Por su parte, Nora Ruvalcaba aseguró que su adversaria de la coalición PAN-PAN-PRD, Tere Jiménez, va en picada y ella en ascenso.

Niegan acto de campaña a favor de Nora Ruvalcava

Ante los cuestionamientos de los reporteros, el dirigente de Morena negó que se tratara de un acto de campaña en el Senado.

“Venimos a denunciar (irregularidades) y no hemos pedido el voto por Nora (Ruvalcaba). No me tienten, porque igual y sí se los pido, pero no, sabemos los límites de lo que podemos hacer y lo que no”, apuntó.

Dijo que si Morena acude al Senado para dar conferencia de prensa con los candidatos es porque en los estados donde habrá elecciones “hay un cerco informativo casi imposible de romper” y se pretende que a nivel nacional se conozca lo que ocurre en las entidades que renovarán gubernaturas.

Por ello, aseguró que la presencia de los candidatos en el Senado “está lejos de ser un acto de campaña, es un acto de denuncia pública ante claros abusos de autoridad que se están cometiendo en los estados”, por lo que no teme sanciones del Instituto Nacional Electoral.

Morena no grabó audios de Alejandro Moreno

Por otra parte, Mario Delgado desmintió que Morena haya grabado las conversaciones privadas del presidente del PRI, Alejandro Moreno, que ha difundido la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Aseguró que su partido no espía y aclaró que esas grabaciones fueron tomadas de las redes sociales y de “la gente, que es la que da la información”.

“Nosotros reproducimos lo que hay en las redes, Morena directamente como partido no es gente de ninguno se esos audios”, insistió.

Cuestionado si acudirán otros candidatos de Morena a la Senado, el senador Alejandro Armenta dijo que no se descarta, pero depende de la valoración que realice el partido.

