Moreira estalla contra MC por bajarse de elecciones de 2023; "se rajaron", dice

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, afirmó que Movimiento Ciudadano no participará en las elecciones para gobernador de Coahuila y el Estado de México porque no alcanzaría el 1% de los votos.

"En lo particular, en Coahuila difícilmente pasarían del 1%, y en Edomex las cosas van por la misma ruta, o iban porque ya se rajaron", refirió en un video que publicó en sus redes sociales.

Aseguró que MC perderá el registro en el 2024, y les reprochó que no se haya adherido a Va Por México, mediante "pretextos".

"Movimiento ciudadano no va a participar en los comicios porque no tiene capacidad, ahora, para hacer campaña efectiva y para sumar votos, esa es la verdad. Ya los veremos perdiendo su registro en el 2024", aseveró.

También crítico a los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, emanados de Movimiento Ciudadano, y dijo que ambos tienen problemas para gobernar sus entidades.

"Movimiento ciudadano no tiene futuro, sus dos gobernadores están en serios problemas. El de Jalisco sumido en la inseguridad e incapaz de detener al narco, y el de Nuevo León con graves problemas para ofrecer servicios públicos al área metropolitana de Monterrey, y muy complicado en inseguridad en el resto del estado", explicó.

Decisión de no ir a elecciones de este año, mensaje a Va por México de que una alianza opositora en 2024 es inviable sin MC, considera Ricardo Monreal

La decisión de Movimiento Ciudadano (MC) de no participar en los comicios de este año para renovar las gubernaturas del Estado de México y Coahuila busca advertirle a la alianza del PAN, PRI y PRD que sin la integración del partido naranja no podrán ganar las elecciones presidenciales de 2024, consideró el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, el legislador morenista expresó que desde su punto de vista, se trata de una estrategia para demostrar que MC es indispensable en la construcción de una coalición rumbo a las próximas elecciones presidenciales.

El coordinador de Morena en el Senado, muy cercano al dirigente nacional de MC, subrayó que esta decisión no es una ocurrencia.

“Su dirigente nacional Dante Delgado es de los políticos del país más experimentados y de los que tienen mayor capacidad política, entonces por algo está generando esta reacción de no participar en las dos elecciones. Creo yo que para demostrarle al bloque que sin Movimiento Ciudadano no podrían ganar y que sin Movimiento Ciudadano no podrían alcanzar ninguna meta de transformación del país, algo así como ser indispensables en el proceso de elección en el 2024”, puntualizó.

Ricardo Monreal advirtió que sin un solo voto en los comicios a las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, MC puede hasta perder el registro en ambos estados, sobre todo si tiene una fuerza política importante de más de 6 puntos.

“Sí le puede perjudicar, pero la estrategia del presidente de MC es más allá de perder el registro en un estado. Yo creo que su estrategia es demostrar que es indispensable en la construcción de una coalición rumbo al 2024”, comentó.

El coordinador parlamentario aseguró que esta decisión de MC “ni le beneficia ni le perjudica” a Morena, “porque al dejar libres a los militantes de Movimiento Ciudadano, se van a repartir las simpatías en igualdad de circunstancias, casi 50 por 50, es decir ni le beneficia ni le afecta, porque la mitad de simpatías de Movimiento Ciudadano, creo yo, se van a ir a Morena y el otro 50 por ciento al PRI”, manifestó.

