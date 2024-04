Tras el segundo debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, se dieron cita en estudio de EL UNIVERSAL, la senadora por Morena Citlalli Hernández, la vocera de Movimiento Ciudadano Patricia Urriza y Javier Lozano.

En el postdebate moderado por el periodista Carlos González, los representantes de los distintos partidos hablaron sobre el triunfo de cada una de las candidaturas, según su perspectiva.

"A mí me parece que el INE falló, mejoró el formato, está claro que Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez se la pasó golpeando sin dar propuestas. [...] Me da gusto que Movimiento Ciudadano sin duda está creciendo, yo estoy segura de que va a ser el segundo lugar porque abre paso a otro momento democrático", celebró Citlalli Hernández.

A pregunta expresa de Carlos González ¿Celebras el crecimiento de MC por los votos que le puede quitar a Xóchitl Gálvez?, la senadora respondió:

"No, como demócrata me da gusto que el PRIAN vaya a la baja. Hay una distancia cómoda, estamos a 35 días de la elección, no creo la tendencia cambie. Xóchitl cada paso que da va a la baja", aseguró.

Patricia Urriza aseguró estar un poco de acuerdo con la morenista, pero acusó a Claudia Sheinbaum de invisibilizar la presencia de Jorge Álvarez Máynez porque sabe que podría crecer.

Mientras que Javier Lozano llamó "esquirol" a Movimiento Ciudadano, acusó a la senadora de no asistir a su trabajo como legisladora y sostuvo que Xóchitl Gálvez mejoró en este debate presidencial y planteó el fracaso de López Obrador.

#LaSucesión2024 "Álvarez Máynez es un esquirol, que tuvo que ocupar el lugar de Samuel garcía que no quiso reunciar a la gubernatura porque le iban a revisar las cuentas", señala @JLozanoA pic.twitter.com/wUCCRZBsKN — El Universal (@El_Universal_Mx) April 29, 2024

"En Morena está el cascajo del PAN-PRI-PRD. Si tú no asistes a tu trabajo, lo peor de estos partidos se lo han llevado a Morena. Si fuera un buen mexicano declinaba por Xóchitl", afirmó Javier Lozano.

Además, Lozano cuestionó a Patricia Urriza que: "vergüenza te debería dar defender a Jorge Máynez", a lo que la vocera del candidato emecista le respondió:

"La única oposición contundente, que le da la batalla a Morena en el congreso es Movimiento Ciudadano y no los partidos oportunistas del PAN-PRI-PRD", respondió Urriza.

Tanto la morenista Citlalli Hernández y la emecista Patricia Urriza, acusaron a Javier Lozano de misógino y de formar parte de quienes no quieren debatir temas como la regulación de las drogas.

Esto, luego de que Lozano le preguntó a Patricia: ¿Tú le entras a la mota?

"Con personas así no se puede debatir, no escuchan y por eso el PRIAN está cavando su tumba por personas así, no oyen las preguntas", afirmó Urriza.

"Un debate entre Claudia y Álvarez Máynez hubiera sido un debate de altura. La presencia de Xóchitl y del PRIAN, sólo calumniando, gritando. La manera de hacer política de ustedes ya no le gusta a la gente, por eso te llaman "saco de pus", te lo digo con todo respeto", aseguró Citlalli Hernández.

Aquí puedes ver el postdebate completo:

